Inscritos no programa “Jovem do Futuro” já podem conferir se foram selecionados. A prefeitura de Mossoró divulgou a lista dos selecionados no processo seletivo para acesso ao programa, na edição do Diário Oficial de Mossoró, desta quinta-feira (13). Os candidatos aprovados serão convocados através do edital do próximo dia 17 para entrega da documentação. A lista está disponível no site da PMM.

“Hoje é um dia muito importante e simbólico, pois, no dia do aniversário de 33 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, divulgamos o resultado preliminar do programa 'Jovem do Futuro'. A primeira etapa foi um sucesso, com uma procura acima do esperado inicialmente para a faixa etária que estabelecemos. Isso mostra o quão importante é essa ação do Município enquanto estratégia de garantia dos direitos dos nossos adolescentes, investindo e trabalhando o futuro por meio da educação cidadã e capacitação para o mercado de trabalho”, declarou o titular da Semasc, Erison Natécio.

A lista de aprovados pode ser acessada AQUI.