Arboviroses: Mossoró registra redução no Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti

Na etapa atual do levantamento, Mossoró registrou índice de 3,1%, que corresponde a médio risco. No levantamento anterior, por exemplo, divulgado em abril deste ano, Mossoró registrava 3,4%. “Com o resultado do LIRAa, definimos estratégias de mapeamento. Os números são importantes para guiar as ações priorizando os bairros que apresentam índices mais elevados no nosso município”, explicou Sandro Elias, diretor do Centro de Controle de Zoonoses.

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) da Secretaria de Saúde de Mossoró divulgou o resultado da segunda etapa do Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (LIRAa) no ano. Nesta etapa, realizada entre os dias 3 e 7 de julho, o município de Mossoró registrou redução no índice.



As equipes do CCZ seguem atuando na prevenção e combate ao mosquito transmissor de doenças como dengue, Zika e chikungunya. Conforme o último LIRAa, os bairros de Mossoró que apresentam baixo risco são: Costa e Silva (0,0%), Itapetinga (0,0%), Nova Betânia (0,0%), Monsenhor Alfredo Simonetti (0,4%) e Belo Horizonte (0,5%).

Nesse sentido, de prevenção e alerta no combate ao mosquito Aedes aegypti, a Prefeitura de Mossoró reforça junto à população a importância para os cuidados.



Cuidados:



– Tampar os tonéis e caixas d’água;



– Manter as calhas sempre limpas;



– Deixar garrafas sempre viradas com a boca para baixo;



– Manter lixeiras bem tampadas;



– Deixar ralos limpos e com aplicação de tela;



– Limpar semanalmente ou preencher pratos de vasos de plantas com areia;



– Limpar com escova ou bucha os potes de água para animais;



– Retire água acumulada na área de serviço, do recipiente de degelo de geladeiras e de trás da máquina de lavar roupa;



– Cubra e realize manutenção periódica de áreas de piscinas e de hidromassagem;



– Limpe ralos e canaletas externas;



– Mantenha a atenção em bromélias, babosas e outras plantas que podem acumular água;



– Deixe lonas usadas para cobrir objetos bem esticadas, para evitar formação de poças d’água;



– Verifique instalações de salão de festas, banheiros e copa.