229 cliente de Mossoró terão fornecimento de energia interrompido para manutenção de rede

A Neoenergia Cosern informou que precisará interromper o fornecimento para realizar manutenção preventiva e reforço da rede elétrica, no dia 19 de julho. Serão afetados os clientes com residências localizadas na Av. Mota Neto e adjacências, no bairro Nova Betânia. O desligamento da rede ocorrerá das 8h às 12h. “Caso os serviços sejam realizados antes do horário previsto, a rede será energizada sem aviso prévio”, informou a companhia.