Prefeitura abre inscrições para o “Front da Inclusão” do “Mossoró Sal e Luz”

A Prefeitura de Mossoró está com inscrições abertas para Pessoas com Deficiência (PCDs) terem acesso gratuito ao "Front da Inclusão", área defronte ao palco, na Estação das Artes Elizeu Ventania, onde poderão assistir aos shows de forma segura, além de ficar perto dos artistas no evento “Sal e Luz 2023”.



A organização do espaço terá o comando da Coordenadoria de Políticas para PCD e Assessoria Especial, com fiscalização do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e disponibilizará 80 acessos por noite ao "Front", sendo 40 para PCDs e 40 para acompanhantes. Do total diário, 20 são para os PCDs associados a alguma instituição com atuação direta em prol da causa e 20 ingressos para PCDs sem vinculação institucional.



Coordenadora municipal de Políticas para Pessoas com Deficiência, Camila Morais ressalta a importância de garantir esse direito às pessoas com deficiência. “Garantir esse espaço é fundamental para que as pessoas com deficiência tenham o direito assegurado à dignidade, ao acesso e, principalmente, permanência em todos os lugares. É uma prioridade nossa contribuir e em conjunto com os eventos da Prefeitura de Mossoró para serem acessíveis a todos os espaços, podendo escolher a melhor forma de participar das atividades propostas”, pontuou.



Assessor especial da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (Semasc), Petras Vinícius acrescenta que a secretaria tem buscado sempre garantir o direito à acessibilidade. “Nosso intuito é que a cada evento realizado pela Prefeitura possamos garantir mais alternativas de acessibilidade e inclusão às pessoas com deficiência”, declarou.



A festa com shows musicais estreia na próxima quinta-feira (20), com Jefferson e Suellen e a cantora Aline Barros. Na sexta-feira (21), os louvores seguem com Leandro Borges e Sarah Farias. No sábado (22), o palco da Estação das Artes recebe Cícero Oliveira, Banda Som e Louvor e Isadora Pompeo.



Inscrições para PCDs sem vinculação institucional para concorrerem aos ingressos são feitas pelo https://forms.gle/fvvDRs7J73rKqz7i6, por meio do qual os participantes podem se cadastrar com um e-mail e aguardar a aprovação da vaga. A lista de aprovados será disponibilizada no Instagram do Conselho da Pessoa com Deficiência.