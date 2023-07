Campanha de Vacinação Antirrábica em cães e gatos chega ao Polo Maísa

A Campanha de Vacinação Antirrábica chegou a zona rural de Mossoró nesta segunda-feira (17). Conforme cronograma, a primeira localidade contemplada com a ação é a Vila Maísa. Durante a semana, as equipes estarão no Assentamento Oziel Alves e em Pau Branco, também comunidades integrantes do polo Maísa.



“A zona rural será contemplada a partir de segunda-feira. Existe uma metodologia diferente, pois lá a vacinação acontece porta a porta. Nós temos um cuidado, onde cada comunidade recebe nossas equipes, garantindo também a imunização, assim como acontece na zona urbana, das 8h às 11h”, informou o médico veterinário do CCZ.

A cada semana, todas as sextas-feiras, o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), ligado à Secretaria Municipal de Saúde (SMS), define as estratégias da campanha, disponibilizando o imunizante em novos pontos do município para atender o objetivo da campanha. A meta estabelecida pelo Ministério da Saúde prevê a vacinação de 80% da população animal, entre cães e gatos.

A campanha de vacinação contra a raiva vai até o dia 30 de setembro. “A raiva é uma zoonose, uma das patologias mais letais. Por isso, a imunização é de extrema importância. Essa vacina bloqueia para que o vírus não chegue até o homem. Hoje, nós temos os pets incluídos como membros das nossas famílias. Então, é importante o cuidado sanitário com essa questão”, destacou Genicleyton de Góis, médico veterinário do CCZ.