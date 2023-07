Adolescente sai de casa para encontrar a mãe e desaparece, em Patu

A família de Emilly Felix, conhecida como “Molequinha”, de 15 anos, está sem saber do seu paradeiro desde o final da noite do sábado (15). A menina saiu de casa por volta das 21h, afirmando que iria encontrar a mãe, Ruberlania Maria, na Churrascaria Manuê, mas nunca chegou ao local e também não foi mais vista. Os familiares pedem que quem souber qualquer informação que possa levar ao paradeiro de Emilly, que entre em contato por meio do número (84) 99840-1419.