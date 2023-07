Allyson define reunião com Zenaide como um momento de prestar contas dos recursos destinados a Mossoró. O prefeito do município recebeu a senadora nesta segunda-feira (17), no Palácio da Resistência. “Nossa senadora presente em Mossoró, trazendo mais novidades. É um momento importante para fazer uma prestação de contas da quantidade de recursos enviados para a cidade. Estou falando da construção de unidades de saúde, de pontos de atendimento na zona rural e de passagens molhadas e da destinação de recursos para casas populares”, disse.

A Prefeitura de Mossoró recebeu nesta segunda-feira (17) a senadora Zenaide Maia para reunião com foco no desenvolvimento da cidade. O encontro aconteceu no Palácio da Resistência e contou com a participação de outras autoridades, que contribuíram para o debate de ideias.

O prefeito Allyson Bezerra definiu a reunião como um momento de prestação de contas dos recursos destinados a Mossoró.

“Nossa senadora presente em Mossoró, trazendo mais novidades. É um momento importante para fazer uma prestação de contas da quantidade de recursos enviados para a cidade. Estou falando da construção de unidades de saúde, de pontos de atendimento na zona rural e de passagens molhadas e da destinação de recursos para casas populares”, disse.

Allyson Bezerra também ressaltou o importante trabalho da senadora junto a instituições, como a Liga de Estudos e Combate ao Câncer. “Também importante destacar o trabalho que a senadora tem desenvolvido junto às instituições da cidade, como a Liga de Estudos e Combate ao Câncer, IFRN e Hemocentro, todas as instituições com destinação de recursos diretamente. São mais de R$ 18 milhões em recursos, considerando a Prefeitura de Mossoró e instituições, que chegam em um momento importante”, acrescentou.

A senadora Zenaide Maia salientou a relevância do diálogo com a Prefeitura e vereadores de Mossoró. “Cada vereador mostrando a necessidade de sua área, na educação, saúde, segurança pública. Então, tivemos uma conversa administrativa, vendo o que é preciso para alavancar a economia, o que é necessário para melhorar a saúde primária desse município, bem como a média e alta complexidade. E isso aqui foi uma reunião democrática, uma luta que temos, porque sem democracia nenhum de nós estaria aqui, em defesa de um município que abraça não só na saúde, também na educação, o que for necessário”, declarou.

Também participaram da reunião secretários municipais; o presidente da Câmara Municipal, Lawrence Amorim; e vereadores.