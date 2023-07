Segunda etapa do programa “Mossoró Rural” será lançada nesta quinta-feira, 20. Idealizado pela Prefeitura de Mossoró e desenvolvido pela Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (Seadru), em parceria com o Sebrae, e Funcern, o programa “Mossoró Rural” encerrou a primeira etapa com números positivos. Mais de mil produtores, de aproximadamente 100 comunidades rurais, foram atendidos. A ação realizou consultorias (gestão e tecnológica) visando ao desenvolvimento sustentável do setor agropecuário. Segundo o levantamento divulgado pela Seadru, 1.160 agricultores foram atendidos diretamente e outros 5.000 indiretamente. O lançamento será na próxima quinta-feira (20) às 9h, no Parque de Exposições Armando Buá.

A Prefeitura de Mossoró lançará na próxima quinta-feira (20) a segunda etapa do programa “Mossoró Rural”. A solenidade acontecerá às 9h, no Parque de Exposições Armando Buá.



Idealizado pela Prefeitura de Mossoró e desenvolvido pela Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (Seadru), em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do Rio Grande do Norte (Funcern), o programa “Mossoró Rural” encerrou a primeira etapa com números positivos. Mais de mil produtores, de aproximadamente 100 comunidades rurais, foram atendidos.



A ação realizou consultorias (gestão e tecnológica) visando ao desenvolvimento sustentável do setor agropecuário de Mossoró, como diferencial competitivo inovador. Segundo o levantamento divulgado pela Seadru, 1.160 agricultores foram atendidos diretamente e outros 5.000 indiretamente.



O relatório apontou que as áreas trabalhadas na primeira etapa foram associativismo e cooperativismo, com formação de três cooperativas (Agrosene, Romaocoop e Agropaf); Mercado e Logística; Agroindústria; Apicultura/Meliponicultura; Fruticultura, com destaque para a implantação de 250 hectares de cajueiros: Horticultura; Avicultura; Bovinocultura; Caprinovinocultura; Piscicultura; e Suinocultura.



A ação de revitalização da Cajucultura no município teve um investimento de R$ 654.800,00, total que compreende recursos do Sebrae, Prefeitura e produtores. Segundo cálculos, cada R$ 1,00 investido da Prefeitura pode gerar R$ 7,64 em retorno para a atividade.



Já em relação à Apicultura, o investimento total chegou a R$ 57.600,00, também com participação do Sebrae e produtores. Cada apicultor atendido no projeto possui uma média de 35 colmeias. Cada colmeia produzia antes 20 kg de mel/colmeia e, após a consultoria, 35 kg mel/colmeia, um aumento de 75%. A produção total de mel dos apicultores assistidos foi de 21.000 kg de mel. Ao preço de abril/23 (R$ 9,00 kg de mel), a produção de mel dos apicultores assistidos foi de R$ 189 mil. Mossoró possui mais de 200 apicultores e mais de quatro mil colmeias.