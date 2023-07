93% dos pais de alunos da Rede Municipal estão satisfeitos com a escola em que seus filhos estudam. Os resultados de um levantamento feito pela ouvidoria de Mossoro, revelam uma tendência positiva, onde os pais expressam uma ampla aprovação em relação à educação proporcionada pela gestão municipal. O relatório foi elaborado em cima de entrevistas realizadas através da ação “Ouvidoria nas Escolas”, modo itinerante que visa buscar a opinião de pais, alunos e servidores no âmbito escolar. Outro ponto que chamou atenção foi a avaliação do corpo docente do município, que está cada vez mais qualificado, chegando a uma aprovação de quase 90%, considerado “ótimo” e “bom”, segundo o relatório.

O último relatório da Ouvidoria-Geral do Município aponta que a maioria dos pais de alunos da Rede Municipal de Ensino está satisfeita com a escola em que seus filhos estudam. Os resultados do levantamento revelam uma tendência positiva, onde os pais expressam uma ampla aprovação em relação à educação proporcionada pela gestão municipal.

O relatório foi elaborado em cima de entrevistas realizadas através da ação “Ouvidoria nas Escolas”, modo itinerante que visa buscar a opinião de pais, alunos e servidores no âmbito escolar. Esses resultados são repassados às devidas secretarias com o intuito de aprimorar pontos que se enquadrem como necessários. Os números do último levantamento foram colhidos entre os períodos de 1º a 31 de maio e ouviu mais de 200 pais de alunos em diversas escolas locais.

“Fico bastante feliz com esse trabalho que vem sendo desenvolvido, pois existe todo um cuidado na coleta e análise dos dados; confesso também que fiquei impressionada com a unanimidade das opiniões sobre a melhoria das escolas. E como ouvidora, onde as críticas e reclamações muitas vezes dominam a pauta, é inspirador ouvir tantos relatos positivos de pais de alunos que estão cada vez mais satisfeitos com o ambiente de educação dos seus filhos”, ressaltou a ouvidora-geral Janaína Holanda.

Esse resultado mostra também o compromisso da gestão municipal que segue colocando a educação como prioridade, investindo em infraestrutura, construindo e reformando unidades, climatizando as salas de aula e modernizando seus equipamentos, proporcionando um ambiente cada vez mais adequado para o aprendizado. Os pais destacaram a importância desses recursos para o desenvolvimento de conhecimentos dos seus filhos. Além disso, recentemente a Prefeitura lançou projetos como o “Prêmio Ideb Mossoró Cidade Educação” e o “Jovem do Futuro”, ampliando ainda mais a valorização do ensino.

Outro ponto que chamou atenção foi a avaliação do corpo docente do município, que está cada vez mais qualificado, chegando a uma aprovação de quase 90%, considerado “ótimo” e “bom”, segundo o relatório. Os professores são mencionados pelos pais como facilitadores, sempre dispostos a auxiliar no estudo dos seus filhos e os estimulando ao interesse educacional.

Os dados mostram que a satisfação se compreende em diversos fatores, que incluem a qualidade das aulas, dos professores, as atividades extracurriculares, o ambiente escolar e o investimento em infraestrutura. Com base nos resultados positivos, é claro que a educação municipal está no caminho certo. Além disso, o relatório trazido pela Ouvidoria serve como um ponto crucial para que, não só as escolas, mas todos os equipamentos abordados possam buscar o aprimoramento constante, melhorando cada vez mais a experiência da população.

CONFIRA OS NÚMEROS DA PESQUISA

Você está satisfeito com a escola do seu(sua) filho(a)?

Resposta - Quantidade %

Muito Satisfeito: 57 - 27.27%

Satisfeito: 139 - 66.51%

Pouco Satisfeito: 11 - 5.26%

Nada Satisfeito: 2 - 0.96%

NS/NR: 0 - 0 %

Como você avalia os professores da escola?

Resposta - Quantidade %

Ótima: 106 - 51.21%

Boa: 79 - 38.16%

Regular: 17 - 8.21%

Ruim: 1 - 0.48%

Péssima: 0 - 0%

NS/NR: 4 - 1.93%

Como você avalia os equipamentos da escola do seu(sua) filho(a)?

Resposta - Quantidade %

Ótima: 22 - 10.53%

Boa: 133 - 63.64%

Regular: 36 - 17.22%

Ruim: 12 - 5.74%

Péssima: 0 - 0%

NS/NR: 6 - 2.87%

Como você avalia a direção da escola?

Resposta - Quantidade %

Ótima: 76 - 36.54%

Boa: 114 - 54.81%

Regular: 12 - 5.77%

Ruim: 1 - 0.48%

Péssima: 0 - 0%

NS/NR: 5 - 2.4%

De uma forma geral, você diria que a escola:

Resposta - Quantidade %

Melhorou: 140 - 67.31%

Igual: 53 - 25.48%

Piorou: 7 - 3.37%

NS/NR: 8 - 3.85%