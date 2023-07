Trânsito próximo a Estação das Artes terá alterações durante o “Mossoró Sal e Luz”. A circulação de veículos na avenida Rio Branco, no entorno da antiga estação ferroviária de Mossoró, será completamente restrita. O espaço será destinado exclusivamente ao público participante do evento, das 16h à 0h, de quinta-feira (20) até sábado (22). As intervenções ocorrerão nas intermediações da avenira Rio Branco com as ruas Dr. João Marcelino, José Otávio, Duodécimo Rosado, Roderick Grandall, Meire Sá e a avenida Augusto Severo. O tráfego também será bloqueado no cruzamento da avenida Alberto Maranhão com a avenida Augusto Severo.

Nesta semana, a Estação das Artes Elizeu Ventania recebe a segunda edição do “Mossoró Sal & Luz”. Para garantir segurança viária e acesso facilitado à festa, a Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (SESDEM) promoverá intervenções no trânsito. O tráfego será alterado a partir das 16h desta quinta-feira (20).

“Muita atenção ao trafegar por essas áreas. O condutor deve redobrar a atenção e seguir a sinalização. Nossos agentes de trânsito estarão mobilizados para garantir a segurança dos pedestres e condutores. Vem prestigiar o Sal & Luz, fique atento aos locais para estacionamento ou embarque e desembarque de passageiros”, orientou Luís Correia, diretor executivo de Mobilidade.

Por conta das intervenções, os condutores podem buscar rotas alternativas. Quem utiliza o aplicativo Waze já foi notificado sobre as mudanças no tráfego. De forma automatizada, o aplicativo já atualizou as rotas alternativas a fim de orientar e facilitar o tráfego aos condutores.