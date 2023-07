Mossoró Sal & Luz: primeiro dia de shows terá Elisac Regis, Jefferson e Suellen e Aline Barros. Quem estreia a segunda edição da festa, nas Estação das Artes, é o artista mossoroense Elisac Regis, às 18h. Em seguida, o público se encantará com os louvores da dupla Jefferson e Suellen. Por volta das 21h, a cantora Aline Barros sobe ao palco trazendo ao “Mossoró Sal & Luz” suas composições de sucesso.

Primeiro dia de shows do Fortalecendo a cultura gospel, a Prefeitura de Mossoró promove a partir desta quinta-feira (20) a segunda edição do “Mossoró Sal & Luz”. A festa acontece na Estação das Artes Elizeu Ventania, a partir das 18h. O primeiro dia de shows contará com Elisac Regis, Jefferson e Suellen, além da cantora Aline Barros.

“O evento está incrível, tudo muito organizado. Convido a população para prestigiar a festa. Hoje vamos receber grandes artistas e também grande público”, disse Igor Ferradaes, secretário municipal de Cultura.

Entre as novidades desta edição estão os espaços de inclusão e kids. Iniciativa da Prefeitura de Mossoró, o front da inclusão garante espaço acessível voltado às Pessoas com Deficiência (PcD), acomodando-os de forma segura, além de possibilitar uma visão privilegiada dos shows.

Já o espaço kids foi totalmente pensado para o entretenimento do público infantil, com pula-pula, tobogã inflável, piscina de bolinhas, futebol inflável, touro mecânico, entre outros. A área de lazer e diversão funcionará nos três dias de evento, iniciando as atividades nesta quinta-feira (20), até sábado (22), das 18h às 23h.

A Estação das Artes Elizeu Ventania fica localizada na avenida Rio Branco.