Mossoró aparece em 13˚ lugar na lista de cidades mais violentas do Brasil

Informações do Anuário divulgados nesta quinta-feira (20) pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram as 50 cidades mais violentas do Brasil com população acima de 100 mil habitantes no ano de 2022.



A lista tem como referência as taxas de mortes violentas intencionais, chamadas de MVIs no nome técnico, divulgadas pelas secretarias de segurança pública de cada estado. As mortes violentas intencionais levam em conta os crimes de homicídio doloso, latrocínio, lesão corporal seguida de morte e feminicídio).



Entre as cidades com mais de 100 mil habitantes, Mossoró é a 13ª mais violenta do Brasil com taxa de 63,5 mortes por cada grupo de 100 mil habitantes, em seguida vem São Gonçalo do Amarante, com taxa de 44,9. As cidades ocupam a 13ª e 40ª posições no ranking, respectivamente.

Rio Grande do Norte



De acordo com os dados do anuário, o Rio Grande do Norte teve uma redução no número de mortes violentas intencionais. Desde o início da série histórica, esse é o terceiro menor número, e o mais baixo para o estado desde 2012. Em 2022, foram contabilizados 1.212 mortes violentas intencionais, contra 1.308 em 2021 e 1.357 em 2020. O maior número já registrado no estado foi em 2017, com 2.355.

Brasil



Ao todo, o Brasil registrou queda de 2,4% nas mortes violentas intencionais de 2022 para 2021: de 48,4 mil para 47,5 mil.



Os crimes de homicídio doloso (-1,7%) e latrocínio (-15,3%) apresentaram diminuição de 2021 para 2022, enquanto as lesões corporais seguidas de morte (18%) e os assassinatos de policiais (30%) cresceram no mesmo período.