MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 21/07/2023

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.

POLÍCIA

Delegado do caso Emilly diz que tem trinta dias para concluir investigação e enviar relatório do ao Poder Judiciário

Secretário

de Cultura de Patu envolvido com o suspeito de matar Emilly diz que é

inocente que também foi vítima de comentários maldosos

Policiais do RN vão auxiliar nas buscas por menina de 8 anos desaparecida há 17 dias em Bananeiras/PB

Mossoró aparece em 13˚ lugar na lista de cidades mais violentas do Brasil

Número de mortes violentas é o menor nos últimos dez anos, aponta Fórum Brasileiro de Segurança Pública

MOSSORÓ

Aline Barros, Elisac Regis e Jefferson e Suellen levam 70 mil a Estação das Artes na primeira noite do “Mossoró Sal & Luz”

Allyson anuncia R$ 1,6 milhão para contratar apoio técnico para todas as cadeias produtivas do programa “Mossoró Rural”

Prefeitura de Mossoró promove aulão “De Olho no Saeb” neste sábado

Isolda é reconduzida a presidência do Partilho dos Trabalhadores em Mossoró

Prefeitura de Mossoró convida síndica para tratar de avanços para os servidores da saúde

ESTADO

Governo do RN investirá R$ 1,2 milhão na renovação dos acervos das bibliotecas escolares

Governadora

Fátima cumpre agenda em municípios do Alto Oeste; em Pau dos Ferros

assina ordem de serviço para construção do sub grupamento do corpo de

Bombeiros

Circuito Estadual de Exposições Agropecuárias chega ao município de Apodi neste final de semana