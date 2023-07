MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 24/07/2023

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.







MOSSORÓ

Mossoró Sal e Luz atraiu caravanas de várias regiões do Rio Grande do Norte e também de estados vizinhos

Organização calcula que 200 mil pessoas prestigiaram o Mossoró Sal e Luz nos três dias de evento

Área de inclusão também se destacou nos três dias do Mossoró Sal e Luz

Comerciantes celebraram sucesso de vendas durante o evento

Primeiro aulão “De Olho no Saeb” reúne cerca de 700 estudantes da Rede Municipal de Mossoró

Novas lojas da rede de supermercados Cidade esperam gerar 500 empregos em Mossoró

POLÍCIA

TJRN decide julgar o réu confesso do assassinato de Eliel Ferreira em Natal

Prefeito de Florânia sofreu uma paulada na cabeça neste domingo e está hospitalizado em Natal. O agressor é conhecido por Ailton Queiroz, pré-candidato a vereador pela oposição

Delegado Paulo Cesário têm trinta dias para concluir investigação do caso Emilly, de Patu

Novo sistema do CIOSP Mossoró terá reconhecimento automático e bloqueio de trotes

2ª CIPRv concede comenda a personalidades que contribuem para o trabalho de policiamento rodoviário

PRF registra quatro mortes por atropelamento neste final de semana nas rodovias federais que cortam o Rio Grande do Norte

ESTADO

Em Pau dos Ferros, governadora Fátima Bezerra autoriza reconstruir quartel do Corpo de Bombeiros e também reforma no Hospital Regional, após princípio de incêndio no Centro Cirúrgico

Em assembleia, Médicos do HRTM decidem por greve a partir de 01 de agosto

Governadora anuncia 970 mil para urbanizar lagoa do Rosário, em Martins-RN

Governo do Estado aceita proposta da FERMURN para repassar os 12,5 milhões do ICMS até o final do ano, mas, mesmo assim, prefeito dizem que vão realizar o protesto nesta segunda-feira na Governadoria