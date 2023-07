Tecnologia Provably Fair no Aviator: O que é e por que é importante?

O Aviator foi desenvolvido em 2019, quando as criptomoedas e o blockchain estavam em alta. Essas novas tecnologias foram implementadas em todos os lugares graças às suas qualidades de transparência, conveniência e velocidade. Assim, a Spribe foi uma das desenvolvedoras inovadoras que incorporou o blockchain ao jogo.

Mas o que significa tudo isso? Como o Provably Fair comprova a imparcialidade e como pode ajudar? Vamos aprender mais! Teste o que você aprende no site aviatorgamble.com.

O que é o Provably Fair no Aviator?

Essa tecnologia específica garante que ninguém possa interferir no jogo para alterar os resultados a seu favor. Como funciona?

Em resumo: os resultados não são gerados apenas dentro dos servidores do cassino. Eles são formados por vários componentes, incluindo usuários como você. Graças à tecnologia blockchain, ninguém pode manipular os resultados do jogo. Portanto, é transparente e justo.

Base do blockchain para o Provably Fair

A explicação mais detalhada começa pelo blockchain. É um registro e guia para facilitar transações, registros e rastreamento. Neste caso, é um banco de dados, mas cada registro está conectado a outros mais. Cada registro não pode ser manipulado, e as informações são sempre mantidas com segurança.

A segurança é fornecida pela criptografia, os protocolos de códigos que garantem a confidencialidade e a integridade das informações. Os códigos tornam as informações difíceis de se decifrar, ou seja, os dados cifrados não podem ser adulterados por fora. Além disso, as cifras usam vários algoritmos:

um para criptografia;

o próximo para autenticação;

e o próximo para troca de chaves.

Como o Provably Fair funciona?

Agora, voltemos ao Provably Fair. Cada resultado de rodada é gerado por 4 participantes independentes do jogo Aviator. Um deles é o operador do jogo. Os outros três são os primeiros 3 jogadores que fizeram apostas na rodada.

O processo é o seguinte:

O operador gera uma "seed" do servidor composto por 16 símbolos aleatórios por meio de um RNG (Gerador de Números Aleatórios) testado e certificado. Você pode ver a "seed" antes da rodada. Toque no logotipo Provably Fair ou no menu do usuário para se certificar. Verifique em "Configurações de Provably Fair" e depois em "Próxima "seed" do servidor". Logo após o operador gerar a "seed", os servidores dos 3 primeiros jogadores geram suas "seeds" únicas. As 4 "seeds" são combinadas em uma sequência numérica. Essa sequência numérica define o resultado do jogo. E isso se repete novamente e novamente, para cada rodada.

Por isso, o avião no Aviator não começa de modo imediato. O programa precisa de tempo para trabalhar com essas "seeds" e gerar o resultado da rodada.

Esquema de funcionamento do Provably Fair

Como verificar a imparcialidade do Aviator?

Cada rodada, seja a anterior ou a próxima, pode ser verificada em relação à imparcialidade. O que fazer para verificar a rodada?

Encontre a barra de histórico de rodadas na parte superior do campo de jogo. Toque em qualquer rodada de interesse. Isso é tudo!

Uma nova janela mostrará todas as informações:

A "seed" do servidor é gerada pelo lado do operador. As "seeds" dos clientes são geradas pelos 3 lados dos jogadores. Combinação SHA512 Hash, a sequência combinada que é a base para o resultado da rodada. Combinações Hex e Decimal. Em seguida, o Resultado. E também o número da rodada, o coeficiente e o momento em que aconteceu.

O que é SHA? Significa um Algoritmo de Hash Seguro para produzir uma sequência de saída a partir de valores de entrada. Em nosso caso, combinar três sequências em uma é um protocolo seguro.

Se você quiser verificar a próxima rodada, toque no menu do usuário no canto direito do jogo (parece 3 linhas curtas). Toque no link "Configurações de Provably Fair". A janela mostrará a próxima "seed" do cliente e a próxima "seed" do servidor, SHA256. A propósito, você pode gerar sua "seed" automaticamente ou manualmente.

Além disso, você pode verificar apenas as rodadas em que realizou apostas:

Toque no menu do usuário;

Toque no link "Histórico de Minhas Apostas".

A janela mostrará a data, o valor da aposta, o multiplicador, o saque e um logotipo verde de Provably Fair. Toque nesse logotipo para ver todas as informações, dos números das rodadas às "seeds" e resultados. Você pode copiar essas informações pressionando o ícone de balão de fala perto do logotipo verde.

Informações da rodada no Aviator.

Hack do Provably Fair do Aviator: é possível?

Bom, a resposta é um tanto direta: é impossível. A Spribe desenvolveu seu jogo em um nível de alta qualidade, de modo que ninguém pode manipular os resultados.

No entanto, vários sites e aplicativos na internet oferecem serviços de hackeamento. Às vezes, eles tentam te atrair para comprar.

Aqui está um aviso: não baixe nenhum software de hack do Aviator. Os autores adicionam vírus a ele, de modo que você instala um código malicioso em seu sistema por conta própria. Se você comprar o produto, ele será falso, e ninguém irá reembolsar o dinheiro.

Há muitas maneiras inteligentes de jogar o Aviator. Apenas seja analítico e atento ao jogo, ele possui tudo o que você precisa para a vencer.

Predictor do Provably Fair do Aviator

Ok, hackear é impossível. Mas talvez seja possível calculá-lo e fazer previsões?

Você pode encontrar aplicativos como Aviator Signal, Predictor, Calculadora de Sure Bet, e outros. Geralmente, eles são gratuitos e não exigem compra. Eles são desenvolvidos com base em inteligência artificial, projetados para prever quedas de aviões. A precisão é média.

O algoritmo é o seguinte:

Cadastre-se no aplicativo. Escolha um site sugerido no programa. Novos usuários têm um limite diário de 1 hora. Quanto mais você praticar o Aviator, maior será o período de tempo permitido no Predictor. Depois de instalar, pressione o botão Iniciar, e o programa mostrará uma previsão.

Uma nota importante: o desenvolvedor diz que você precisa seguir as instruções ao usar o aplicativo. Por exemplo, você precisa tocar no botão Próximo entre as rodadas. Então você terá tempo para fazer uma aposta vencedora.

Funciona? Mais ou menos – não fornece 100% de precisão. Aconselhamos a usar suas habilidades de análise e cálculo. Dessa forma, você não precisará instalar um código que possivelmente contenha vírus em seu dispositivo.

É melhor prever os resultados por si mesmo. Se você tiver experiência em apostas esportivas, será uma tarefa simples para você. Assim como nos esportes, você obtém estatísticas, as analisa, encontra padrões e faz apostas. O Aviãozinho é mais conveniente do que as apostas esportivas em termos de uma versão de demonstração. Você pode testar o jogo pelo tempo que precisar sem gastar dinheiro real.

Que a sorte esteja com você!