MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 25/07/2023

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.

MOSSORÓ

Agentes participam de capacitação para ocorrências de emergências de trânsito em Mossoró

Veja no MOSSORÓ HOJE quem são os comerciantes aptos a atuar na Festa do Bode 2023

Conselho Universitário recomenda anular nomeação da professora Ludimila Oliveira ao posto de reitora da UFERSA

Em Natal, Allyson Bezerra busca agilizar obras do “Mossoró Realiza” na Caixa, CAERN e Cosern

ESTADO

Festival Gastronômico de Tibau começa na próxima sexta-feira

Após sucesso da Expoap em Apodi, começam os preparativos para Exposição Agropecuária de Umarizal, previsto para os dias 4, 5 e 6 de agosto

Inmet emite alerta de risco de vendaval no Rio Grande do Norte

Vacinação contra meningite será aplicada em todos os municípios potiguares até 31 de julho

POLÍCIA

Paraibano de 36 anos é executado a tiros no município de Patu; suspeito estava sozinho e fugiu em uma moto

RN receberá 41,2 milhões das ações de segurança no novo pacote federal; Mossoró, Macaíba, Natal, Parnamirim e São Gonçalo estão entre os municípios prioritários do PRONASCI 2

NACIONAL

Com show de Ary Borges, Seleção feminina brasileira faz 4 a 0 no Panamá em sua estreia na Copa do Mundo na Austrália

Em delação premiada, Élcio Queiroz confirma partição dele e de Ronnie Lessa no homicídio de Marielle e Anderson; Ex bombeiro preso ontem é transferido para Presídio Federal

Dólar cair para R$ 4,73 e bolsa vai 121 pontos, maior patamar em 15 meses

ENTREVISTA

E nesta terça-feira, dia 25 de julho de 2023, vamos conversar com o Doutor Marcos Lima de Freitas, candidato a membro titular do CREMERN, eleição que está previsto para acontecer online nos dias 14 e 15 de agosto próximo.