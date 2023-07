Hospital da Polícia Militar de Mossoró recebe profissionais aprovados no concurso para oficiais de saúde. De acordo com o diretor da unidade, o tenente-coronel Inavan Lopes, cinco novos profissionais começaram a atuar no HPMM este mês, com o atendimento ambulatorial aos militares e seus familiares implantado nesta segunda-feira (24). Ao todo, são 5 médicos (cirugião-geral, ortopedista, clínico geral, cardiologista e otorrinolaringologista), uma enfermeira e um odontólogo. “Esses profissionais vão contribuir de forma extremamente importante para o militar, não só da ativa, como também da reserva e de seus familiares diretos, contribuindo para uma melhoria da sua qualidade de vida e o atendimento à sua saúde”, disse o diretor.

O Hospital da Polícia Militar de Mossoró recebeu, neste mês de julho, novos profissionais aprovados no concurso da PM do Rio Grande do Norte, para o quadro de oficiais de saúde.

De acordo com o diretor da unidade, o tenente-coronel Inavan Lopes, os profissionais já vinham atuando na unidade e, a partir desta segunda-feira (24), passou a funcionar a parte ambulatorial do HPMM, para atendimento a militares e seus familiares.

“Esses profissionais vão contribuir de forma extremamente importante para o militar, não só da ativa, como também da reserva e de seus familiares diretos, contribuindo para uma melhoria da sua qualidade de vida e o atendimento à sua saúde”, disse o diretor.

Inavan também reforçou que foi implantada uma escala de sobreaviso, para o caso de um militar precisar de atendimento em outras unidades, seja da prefeitura ou do estado, a equipe médica e de enfermagem vai dar o apoio lojístico necessário à realização do atendimento no local.

Ele explica que esse incremento na equipe do hospital é uma forma de melhor atender o militar, para que isso se reflita no atendimento que este deve ter para com a população em geral.

“Claro que quando você tem um profissional reconhecido, um profissional valorizado, referente à sua saúde, isso se reflete, também, na sociedade de uma forma geral. O profissional sendo valorizado, ele vai trabalhar com muito mais dignidade e prestar um atendimento, uma assistência à população, com certeza, com maior excelência”, concluiu.