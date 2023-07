MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 26/07/2023

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.

MOSSORÓ

Dívida acumulada do Governo do Estado com Mossoró passa de 90 milhões

Em Natal, Allyson destaca que não cobra aumento ou reposição de valores e, sim, repasses previstos em lei que o Estado deixou de fazer para Mossoró nos últimos anos

Está sendo realizada a segunda chamada de candidatos do programa "Jovem do Futuro” 2023

Festa do Bode 2023 terá distribuição de R$ 80 mil em premiação

Nesta quarta-feira, será entregue a premiação do segundo sorteio do “Nota Mossoró”

Estado

ESTADO

IPEM/RN fiscaliza balanças de pesagem de bagagens e de carga nos aeroportos de Mossoró e Natal

Médicos do CRM defendem plano de carreira para médico no serviço público

Gestão de Raimundo Pezão conquista mais de R$ 20 milhões para Umarizal

SESAP anuncia pagamento da dívida com empresa de serviços médicos que ameaçam greve em Mossoró

POLÍCIA

Presidente do STF visita maior penitenciária do RN e lança mutirão carcerário no estado

RN recebe 36 novas viaturas locadas pelo governo; outras 36 unidades devem chegar até o final da semana

Homem que agrediu o prefeito de Florânia a pauladas é preso em Tenente Laurentino Cruz

Suspeito preso pelo crime de tráfico de drogas no município de Tibau

NACIONAL

Preço do diesel cai para menos de R$ 5 reais pela primeira vez em dois anos

Desembargadores liberam R$ 125 milhões em royalties para 56 prefeituras de 8 estados que não produzem petróleo ou gás; será que isto acontece no Rio Grande do Norte?