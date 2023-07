MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 27/07/2023

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.

MOSSORÓ

Atendendo pedido do MPRN, Justiça decide que Prefeitura de Mossoró não pode usar recursos do FIA para custear o programa Jovem do Futuro; Decisão Cabe Recurso

Secretária de Esportes garante que os próximos compromissos do Potiguar serão no Nogueirão

Comerciantes selecionados para trabalhar na Festa do Bode podem fazer efetivação na quinta e sexta-feira

Quatro bairros de Mossoró estão com abastecimento de água reduzido; Caern diz que investe em melhorias no poço 11

Prefeitura garante apoio a representantes mossoroenses na Marcha das Margaridas

ESTADO

Apodi inaugura o primeiro museu indígena do Rio Grande do Norte

Detran-RN: servidores encerram greve após decisão judicial considerar movimento ilegal

Hospital da Polícia Militar de Mossoró recebe profissionais aprovados no concurso para oficiais de saúde

No RN, ministra defende aliança entre Poderes Executivo e Judiciário para melhoria da situação dos presídios

Governo do RN testa semente de milho resistente a pragas e que atinge altos índices de produtividade na região litorânea do Estado

POLÍCIA

Comandante de trânsito orienta motociclistas dá dicas para evitar acidentes com motos

Suspeito de tentar aplicar golpe no Banco do Brasil de Serra do Mel é preso polícia civil

Polícia prende suspeito de cometer assassinato em meio a Festa de Sant’ana, em Currais Novos

NACIONAL

Publicada Portaria que reduz a zero a alíquota de importação para compras até 50 dólares

Processo contra Rogério Marinho por abuso de poder econômico já virou inquérito policial