Denarc desmantela laboratório de produção de cogumelos alucinógenos em Mossoró

De acordo com as investigações, o proprietário do local, um homem de 25 anos, utilizava a própria casa como laboratório para produção do Psilocybe cubensis, popularmente conhecido como “cogumelo mágico”. Ele foi preso na manhã desta sexta-feira (28), no bairro Rincão. No local, havia um laboratório, uma estufa, além de apetrechos de vidraria, seringas e outros materiais utilizados na produção do alucinógeno. Também foram encontrados cadernos de anotações, confirmando que parte do material já havia sido revendido. De acordo com a delegada Isabella Turl, o homem irá responder pelos crimes de fornecimento e produção de drogas.