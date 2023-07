Menos de uma semana após incêndio, Hospital de Pau dos Ferros retoma cirurgias de urgência

O incêndio, registrado no Hospital Regional Cleodon Carlos de Andrade, na semana passada, afetou uma das salas de cirurgia da unidade. As equipes estão utilizando uma sala para atender os casos de urgência, evitando a transferência para Mossoró. Enquanto isso, uma empresa contratada pela Sesap está trabalhando na manutenção preventiva das duas salas do centro cirúrgico que não foram atingidas diretamente pelo fogo. A expectativa é de que as duas salas sejam liberadas ao longo da próxima semana, o que vai permitir a retomada das cirurgias eletivas.