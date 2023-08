MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 31/07/2023

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.

MOSSORÓ

Com mais uma parcela do reajuste pago, o professor da rede municipal que ganha menos em Mossoró recebe R$ 5.164,32

Prefeitura recebe sindicato e garante reajuste salarial para servidores da Saúde

Esta segunda-feira é o último dia de inscrição presencial para concorrer a uma das vagas do Assaí Atacadista

Prefeitura realiza programa “Vida na Praça” na Comunidade de Passagem de Pedra

ESTADO

Moradores da zona rural de Ipanguaçu protestam contra abertura das comportas do Açude do Pataxó; Querem agilidade nas obras do canal que abastece a região com água da Barragem Armando Ribeiro

Gás amônia vaza e deixa dezenas de feridos na indústria de beneficiamento de camarão Potiporã, em Pendências

Vendida a 3R durante Governo Bolsonaro, Refinaria Potiguar Clara Camarão tem a gasolina mais cara do país, aponta levantamento do Observatório Social do Petróleo

Sesap acompanha investigação sobre caso suspeito de Mormo no RN

Menos de uma semana após incêndio, Hospital de Pau dos Ferros retoma cirurgias de urgência

POLÍCIA

Motorista condenado pela morte de Mércia Freire sai da prisão e é raptado por encapuzados

Sem passarela e iluminação, Complexo Viário dos Abolições em Mossoró registra mais um atropelamento e morte

Jovem de Macau é encontrado morto dentro nas margens da RN 118, trecho entre Pendências e Alto do Rodrigues

NACIONAL

Conta de energia segue sem cobrança extra no mês de agosto, informa a Aneel

Desemprego no Brasil recua para 8% no segundo trimestre, diz IBGE

Réus pelos homicídios de Bruno e DOM ficam em silêncio na audiência de instrução

ESPORTE

Potiguar vence Bahia de Feira em Mossoró e fica a um empate de vaga

Após perder por 2 a 1 para a França, seleção brasileira se prepara para enfrentar a Jamaica na próxima quarta-feira, dia 2, na Copa do Mundo na Austrália