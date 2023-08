Mossoró apresentou redução de 70% no número de homicídios em julho; no ano a redução é de 41,67%. Os dados são da Agência Regional de Inteligência da Polícia Militar do Rio Grande do Norte e leva em consideração os números de 2023, em comparação com o mesmo período do ano passado. Um fator importante e que contribui para essa redução foi o investimento em tecnologia, aprimorando as investigações, auxiliando no combate ao crime, além da integração de informações entre as diferentes forças de segurança, que permitem uma resposta mais ágil e eficaz. Também são levados em consideração os Investimentos em educação, cultura, esporte e lazer, que visam promover o desenvolvimento social e a inclusão e também desempenham um papel crucial na redução dos índices de criminalidade, afastando jovens e adolescentes de situações de vulnerabilidade e risco.

FOTO: REPRODUÇÃO