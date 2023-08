MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 02/08/2023

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Adriana Mendes

Mossoró

Caern espera normalizar abastecimento em Mossoró em no máximo 15 dias; chefe da unidade de manutenção de água explica que neste mes de julho, 9 dos 20 poços tiveram problemas

Mossoró se destaca na geração de empregos no rn há quatro meses: fruticultura lidera

Secretário de segurança e comandante da guarda municipal de Mossoró destacam a import ncia do patrulhamento da guarda municipal armada

Mossoró lança ferramenta para agilizar registro e apuração de acidentes de trânsito sem vítimas.

Estado

Lula virá ao RN lançar programa nacional de acesso a água potável no final deste mês

Governo regulamenta promoção de carreira para servidores efetivos do Rio Grande Do Norte.

Reajustes no piso dos professores desequilibram as contas do estado

Polícia

Regulamentada, Deicor/Rn passará a contar com três delegacias de repressão ao crime organizado

Mossoró apresentou redução de 70% no número de homicídios em julho; no ano a redução é de 41,67%.

Comandante do 12º batalhão da PM diz que esquema de segurança da festa do bode terá 70 policiais por noite

Nacional

Reunião com Lula foi alvissareira e construtiva e tratou de planos e projetos, diz presidente da Petrobrás Jean Paul Prates

Depois de um ano a 13,75%, analistas apostam que o comitê de política monetária do banco central deve baixar os juros da taxa selic nesta quarta-feira

Seleção feminina brasileira enfrenta a Jamaica em jogo pela copa do mundo da Austrália

Uso do argumento da "legítima defesa da honra" em casos de feminicídio é inconstitucional, decide o STF.