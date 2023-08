MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 03/08/2023

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Adriana Mendes







MOSSORÓ

Operação da Receita Federal apreende cerca de R$ 2 milhões em mercadorias importadas, em Mossoró

Secretaria de Desenvolvimento Econômico prorroga inscrições presenciais para mais de 250 vagas de empregos do Assaí Atacadista

Professores da UERN e UFERSA destacam importância de projeto da Prefeitura sobre Centro de Educação e Tecnologia

Prefeitura realiza terceira convocação dos candidatos do programa “Jovem do Futuro” 2023

Agosto Dourado: a importância da campanha que incentiva a amamentação para a saúde dos bebês em crescimento.

Sistema que permite as partes resolverem o acidente no local, sem a presença do agente de trânsito, começa a funcionar segunda-feira, dia 7

ESTADO

Secretário da Fazenda é convocado a prestar esclarecimentos na Assembleia Legislativa sobre situação financeira do Governo Fátima

Governo Federal destina R$ 25 milhões para realizar estudos de reaproveitamento das águas no Estado

Rio Grande do Norte adere a programa que garante cotas para mulheres vítimas de violência.

Nos EUA, pilotos do CIOPAER concluem última etapa de capacitação antes de o Potiguar 02 entrar em operação.

Projeto de extensão da UERN atua na organização política das comunidades quilombolas do Rio grande do Norte

NACIONAL

Polícia Federal prende hacker Walter Dalgati por invadir sistema do CNJ e faz buscas nos endereços de Carla Zambelli; Relator do Conselho de Ética da Câmara aceita denúncia contra a deputada

Copom reduz Selic e 0,50%, deixando em 13,25%; votação foi acirrada, com voto de minerva de Campos Neto

Haddad: Queda da Selic "ajuda muito", mas combate à inflação segue sendo compromisso do governo

Com Moraes, placar no STF é de 4 a 0 pela descriminalização da maconha para uso pessoal.