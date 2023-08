MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 04/08/2023

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

MOSSORÓ

Grupo Espanhol ABG Mineração deixa para começar instalação de fábrica de cimento em Mossoró no próximo ano e comunica ao Governo que tem interesse em Operar o Posto Indústria Verde

Secretário de Infraestrutura diz que espera documento da Caixa para começar obra de reestruturação do Hospital Tarcísio Maia

Prefeito Allyson diz que segunda-feira reinicia a construção a quadra de basquete do Santa Delmira, agosta como complexo esportivo

Começa a 17ª edição da Feira do Livro de Mossoró este ano no Campus Central da UERN; PMM destina R$ 150 mil para unidades de ensino adquirirem obras literárias na Feira do Livro

Aula inaugural do Programa Jovem do Futuro será no Teatro Municipal Dix Huit Rosado no próximo sábado, dia 12 de agosto

Serviço de Inspeção Municipal recebe comitiva do Ministério da Agricultura.

Banda Sinfônica Municipal Artur Paraguai completa 87 anos como grupo mais antigo em atividade cultural do RN.

ESTADO

Deputada Estadual Isolda Dantas questiona política de alta de preços de combustível da 3R no RN e o deputado federal General Girão elogia a 3R pelos aumentos nos combustíveis

Começa nesta sexta a primeira feira de Exposição Agropecuária de Umarizal.

RN terá ampliação de voos vindos de Lisboa; ao todo serão 7 voos semanais.

Secretaria do Trabalho e Solar Coca-Cola oferecem 2 mil vagas para capacitação de jovens do RN.

Governo do RN vai implantar 24 sistemas de reúso de águas cinzas no município de Lajes.

POLICIA

Polícia registra assassinato na região da Casqueira, que fica entre Areia Branca e Serra do Mel

Músico morre vítima de atropelamento no município de Serra do Mel

MP cumpre mandados contra suspeitos de cometerem crimes de agiotagem e lavagem de dinheiro, em Currais Novos.

Suspeito de contribuir com dinheiro e munições para atentados no RN é preso em Natal.

NACIONAL

Cristiano Zanin toma posse como ministro do STF e nesta sexta-feira já participa de julgamento

“Hacker de Araraquara” é convocado a depor na CMPI do 8 de janeiro e deixa oposição irritada, no Senado

Petrobras aprova pagar 14,9 bilhões em dividendos e informa que recolheu 118,7 bilhões em impostos no primeiro semestre de 2023