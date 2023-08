MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 07/08/2023

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

MOSSORÓ

Infraestrutura do Estado informa que aguarda documento da Caixa para iniciar reforma do Hospital Regional Tarcísio Maia

19 anos de Arte e Cultura: programação especial marca aniversário do Teatro Dix-huit Rosado

Tribunal de Justiça autoriza uso de recursos do FIA para andamento do programa “Jovem do Futuro”

Revitalização na Escola Municipal Celina Guimarães Viana, no Bairro Barrocas, está em ritmo avançado

Programa “Vida na Praça”, é realizado para moradores do Alto de São Manoel

Festa do Bode 2023: comerciantes habilitados devem comparecerem à Secretaria de Agricultura hoje e amanhã para pegar autorização

ESTADO

Acordo interfederativo assegura uso sustentável das águas do Rio São Francisco em quatro estados do Nordeste

Prefeitura Apodi investe na assistência às crianças com deficiência

Historiadora impede que centenas de monografias sejam jogadas no lixo em Assú

Rio Grande do Norte quer alavancar o turismo religioso

POLÍCIA

Cinco assassinatos e duas vítimas fatais de acidentes no Oeste do Rio Grande do Norte

Número de mortes violentas no RN apresenta redução de 22,6% no mês de julho

Suspeito do cometimento de homicídios na cidade de Mossoró são presos pela Polícia Civil

Homem acaba preso após manter ex-mulher e filhos reféns por mais de 10h no RN.

NACIONAL

Romeu Zema propõe união dos parlamentares dos sete estados do Sudeste e Sul contra o Norte e o Nordeste; Governadores reagem a fala de Zena classificando-a de repugnante e separatista; fere a constituição

Presidente da Petrobrás faz balanço dos primeiros seis meses de gestão frente a Petrobrás

Senado prorroga vigência do Desenrola Brasil por 60 dias

INSS prevê 9.229 vagas concursadas para 2024