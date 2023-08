MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 08/08/2023

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Adriana Mendes

MOSSORÓ

Festa do Bode 2023 espera animais de 4 estados a partir desta quarta-feira; secretário diz ao MOSSORÓ HOJE que estão nos últimos detalhes da festa

Humorista Zé Lezin é atração confirmada na Festa do Bode 2023

Prefeitura divulga resultado do processo seletivo do Programa Jovem do Futuro 2023

Prefeitura de Mossoró divulga novo cronograma de vacinação para cães e gatos.

Prefeitura de Mossoró abre a campanha Agosto Lilás: mês de conscientização e combate a violência contra a mulher.

Expofruit 2023 anuncia programação científica e está com 95% dos estandes vendidos

Situação das famílias acampadas na BR 405 deve ser analisada por uma Comissão de Conflitos Fundiários

ESTADO

Governo terá que conseguir até 2024, além do orçamento, 490 milhões para pagar o piso dos professores acordado em 2022

Sesap convoca 40 profissionais de saúde aprovados no concurso público de 2018.

População autodeclarada indígena no RN teve aumento de cerca de 350% em 12 anos.

Caern terá concurso com 33 vagas para cargos de técnicos e de nível superior ainda em 2023

Eduardo Leite fará evento “Diálogos Tucanos RN” com Ezequiel e reunirá lideranças no dia 18

POLICIA

RN recebe mais uma remessa das viaturas alugadas para as polícias militar e civil.

Justiça determina pausa no concurso da PMRN para realização da prova de redação.

Dupla é encontrada morta em região de mata, no município de Serrinha dos Pintos.

Mais um assassinato é registrado pela Polícia no município de Assu

NACIONAL

Moraes autoriza Ministério da Justiça a enviar imagens do 8 de janeiro à CPMI

Petrobras espera aval do IBAMA para perfurar litoral do Amapa ainda este ano; IBAMA diz que não tem prazo para analisar o caso

Cúpula da Amazônia: BNDES e BID assinam programa de crédito de 900 milhões de dólares para micro, pequenos e médicos empreendedores na Amazônia