Expofruit 2023 constará com programação científica e um Painel Empresarial

Mais uma edição da Expofruit 2023 - Feira Internacional de Fruticultura Tropical Irrigada está se aproximando. O evento, que acontecerá de 23 a 25 de agosto, anuncia a programação científica com várias atividades voltadas para a cadeia produtiva da fruticultura.

As atividades ocorrerão no Auditório Amâncio Ramalho, na Ufersa - Universidade Federal do Semiárido, em Mossoró/RN. A feira, que está completando 30 anos, terá como tema “A riqueza das nossas frutas conquistando o mundo”.

O primeiro dia de evento apresentará uma novidade para os participantes: o Painel Empresarial. Um espaço para que expositores e patrocinadores apresentem seus produtos e serviços.

Os interessados em participar devem procurar o Coex/RN - Comitê da Fruticultura do Rio Grande do Norte e se informar em como se inscrever pelo contato: (84)3312-6939 (telefone e WhatsApp).

O dia também contará com a realização da Reunião do Comitê Permanente da Cajucultura organizada pelo Sebrae/RN.

A manhã do dia 24 de agosto será dedicada ao Fórum da Fruticultura - Inovação e Perspectiva, que acontecerá das 08h às 12h, e contará com temas como: Mecanização e Automação na Fruticultura, palestra que será conduzida pela Embrapa; Comercialização de Hortaliças e Frutas, apresentada pelo Polo Sebrae Agro, de Goiás; e Panorama e Perspectivas na Fruticultura de Exportação, apontada pela Abrafrutas - Associação Brasileira dos Produtores Exportadores de Frutas e Derivados.

No período da tarde do segundo dia de evento o caju será o protagonista dos debates com o Seminário da Cajucultura - Estratégias e Oportunidades acontecendo das 14 às 18h.

O momento terá palestras e uma mesa-redonda que abordarão novidades para o aproveitamento do caju e um cenário de como está o mercado da fruta no Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí, o ICB - Instituto Caju Brasil participará desse momento.

No último dia de Expofruit, 25 de agosto, as atenções se voltam para o Seminário Fruticultura: Oportunidades para o Semiárido que trará palestras com pesquisadores da área da agronomia da Ufersa, da Empaer - Empresa Paraibana de Pesquisa, Extensão Rural e Regularização Fundiária e da Embrapa Agroindústria Tropical, sediada no Ceará.

As culturas abordadas serão: pitaya, umbu, umbu-cajazeira (cajarana) e caju. As palestras ocorrerão das 8h às 12h e à tarde será realizada uma visita técnica ao campo nas fazendas da Ufersa e Fazenda Experimental Rafael Fernandes.

Todos os eventos têm vagas limitadas e as inscrições podem ser feitas no link: https://digital.rn.sebrae.com.br/loja.

Curso de Certificação de Habilitação Fitossanitária de Origem - CFO

Em todas as edições da Expofruit é realizado o Curso de Habilitação de Responsáveis Técnicos para Certificação Fitossanitária de Origem e Certificação Fitossanitária de Origem Consolidada – CFO/CFOC, sendo uma das atividades mais concorridas da Expofruit.

A qualificação tem como público alvo os engenheiros agrônomos e acontece de 22 a 25 de agosto, das 8h às 17h, também na Ufersa.

As inscrições para o curso estão abertas até 19 de agosto e podem ser feitas no site www.idiarn.rn.gov.br. As vagas são limitadas e o investimento é de R$ 150.

Crescimento e sucesso

A programação noturna da Expofruit acontece nos três dias de evento na Estação das Artes Eliseu Ventania e recebe um público estimado de 30 mil pessoas. A estrutura esse ano terá um incremento no número de estandes e já está com 95% dos espaços vendidos.

“Teremos 420 estandes com expositores de nacionais e internacionais entre entes públicos, patrocinadores e empresas dos mais variados setores ligados à cadeia produtiva da fruticultura. O sucesso desta Expofruit já está garantido. Vamos completar 30 anos sendo a maior feira da fruticultura tropical irrigada do país e da América Latina”, afirma o diretor comercial da feira, João Manoel da Silveira Neto.

Os interessados em adquirir estandes devem obter mais informações pelos telefones (84) 3312.6939 e 99950-7931 e pelo email expofruit@gmail.com.

Sobre a Expofruit

Completando 30 anos de realização, a Expofruit, que é considerada o evento de fruticultura tropical irrigada mais importante do Brasil e em breve será a maior feira do segmento na América Latina, segue conquistando a atenção de grandes investidores e alavancando a economia do Rio Grande do Norte.

A feira tem como objetivo o apoio ao setor frutícola potiguar, garantindo a participação de produtores de todo o estado em um evento que viabilize a comercialização da produção e promova novos negócios, inclusive exportações, e que atualize os produtores sobre as novidades da cadeia produtiva da fruticultura.

A Expofruit 2023 é uma realização do COEX - Comitê Executivo de Fruticultura do Rio Grande do Norte, do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/RN) e da Universidade Federal Rural do Semi-árido (Ufersa) e conta com a promoção da PromoExpo.

A feira tem o patrocínio do Governo Federal, Governo do Estado do Rio Grande do Norte, da Prefeitura de Mossoró/RN, Banco do Nordeste, Secretaria da Agricultura da Pecuária e da Pesca do Rio Grande do Norte, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do RN (Crea/RN) e do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea).

Também possui o apoio do Governo Cidadão, Instituto de Defesa e Inspeção Agropecuária (Idiarn), Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (Emparn), Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do RN (Idema), Sistema Fiern, Sistema Faern/Senar, Companhia Docas do RN, Associação Brasileira dos Produtores Exportadores de Frutas e Derivados (Abrafrutas), Empapel, Notícias Agrícolas, Editora Gazeta e Sistema Tribuna de Comunicação.