MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 09/08/2023

MOSSORÓ

Animais vindos de quatro estados começam a chegar nesta quarta-feira, em Mossoró, para exposição na Feira do Bode 2023

Mossoró é a 1ª cidade do Brasil a conquistar equivalência do SISBIPOV para produtos de origem vegetal.

Três novas empresas, que se propõe gerar 370 novos empregos, vão se instalar em Mossoró: duas na Barrinha e um na BR 304; Foram 11.642 empregos de saldo positivo nos primeiros 30 meses de gestão

Inscrições presenciais na Secretaria de Desenvolvimento Econômico para mais de 250 vagas de empregos do Assaí Atacadista seguem até esta quinta-feira.

UERN lança cartilha “A Força da Rede: enfrentando a violência doméstica e familiar contra as mulheres”

Vereadora Marileide Morais assume mandato de forma interina na Câmara Municipal de Mossoró

Lista dos mil jovens aprovados no Programa Jovem do Futuro é publicada no Diário Oficial do Município; Aula inaugural será neste sábado, no Teatro Municipal

ESTADO

Governo do Estado mostra potencial econômico do Rio Grande do Norte a empresa suíça que vai assumir comando do Aeroporto de São Gonçalo do Amarante

Trabalhadores da saúde suspendem greve após justiça decretar ilegalidade.

Exportações do RN atingem US$ 349,8 milhões, 29% a menos em comparação a 2022

Cirurgias eletivas são retomadas no Hospital Regional de Pau dos Ferros

Paciente passa por cirurgia para remoção de tumor de 10kg em Currais Novos.

POLICIA

Polícia de Baraúna procura suspeito de ter matado empresário na RN 015, em 2022

TJP de Mossoró retoma atividades no próximo dia 21 com julgamento de mais um envolvido no “Caso Geanne”

Operação conjunta das polícias civis do RN e CE resulta na prisão de dois foragidos.

NACIONAL

Polícia Federal prende Silvinei Vasques em operação que investiga interferência da PRF no 2o Turno das Eleições para presidente.

Governo Lula prevê salário mínimo de R$ 1.421 em 2024; Dieese afirma que o salário mínimo ideal deveria ser de R$ 6.528,93

Torres chama ‘minuta do golpe’ apreendido na casa de ele de “aberração jurídica” e diz que não sabe quem a produziu

Ministério da Educação abre concurso público com 220 vagas para Técnico em Assuntos Educacionais