MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 10/08/2023

MOSSORÓ

Definido dia 16 próximo para assinaturas de ordens de serviços do primeiro pacote de obras do Programa Mossoró Realiza

Prefeito Allyson Bezerra envia projeto de Lei a Câmara para realizar concurso público para auditor fiscal em Mossoró

Operação tapa-buraco chega ao bairro Lagoa do Mato.

Senai Mossoró vai oferecer 250 vagas em cursos gratuitos, para pessoas de baixa renda

Começa logo mais às 20 horas no Parque de Exposições Armando Buá a maior exposição agropecuária do Rio grande do Norte

Festa do Bode contará com espaço voltado para crianças e para inclusão

"Empreendedorismo em Agricultura Familiar e Artesanato ganharam destaque na na Festa do Bode 2023."

ESTADO

Começa colheita do algodão agroecológico nos municípios que os agricultores se anteciparam ao inverno no Rio Grande do Norte

RN recebeu mais de 1,2 milhão de turistas primeiro semestre de 2023. Fluxo aumentou em 9%

"Plano para reequilíbrio financeiro e busca por financiamentos é apresentado pelo Secretário da Fazenda do Rio Grande do Norte na Assembleia Legislativa do Estado."

"Secretária afirma que Censo da população em situação de rua no RN destaca carência de serviços essenciais."

POLICIA

Indiciado por matar carroceiro perto da Cobal havia sido condenado em 2013 a 35 anos de prisão por matar outras duas pessoas em Mossoró. Está preso no Ceará por assalto

Adolescente acusado de tentativa de latrocínio no bairro Aeroporto II, em Mossoró, confessa o crime e fica em liberdade

38ª Delegacia de Polícia, no Alto de São Manoel, volta a funcionar a partir desta quinta-feira (10)

"Corpo de ex-vereador Tico da Malhada, de Severiano Melo, é encontrado com marcas de tiros três dias após ter sido considerado desaparecido." Polícia aponta para crime de latrocínio ( fotos)

NACIONAL

Candidato a presidente do Equador é assassinato após comício em Quito.

Ex diretor geral da PRF Silvinei Vasques, do Governo Bolsonaro, teve a prisão preventiva decretada pelo STF após PF apreender mapeamento das blitz realizadas para inibir os votos em Lula nas eleições de 2022

Relator muda de voto e Conselho de Ética arquiva um dos processos que poderia levar à cassação de Zambelli

Luís Roberto Barroso é eleito presidente do STF e do Conselho Nacional de Justiça

PAC 2 será lançado nesta sexta-feira pelo presidente Lula no Rio de Janeiro