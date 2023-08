MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 11/08/2023

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Adriana Mendes

MOSSORÓ

Começa festa do Bode 2023 com mega estrutura no Parque de Exposição Armando Buá; Shows de Zé Lezim e de Forró dos 3, foram os principais destaques

Programação cultural da Festa do Bode 2023 terá shows também de Mastruz com Leite, Cavalo de Pau e Caroline Melo

Prefeito Allyson Bezerra muda local da aula inaugural do Programa Jovem do Futuro do Teatro para o Expocenter

Ministério Público do Rio Grande do Norte move ação para garantir educação especial no campus Central da UERN em Mossoró

Dívida de 90 milhões de reais do estado com a prefeitura de Mossoró será tema de debate na Câmara Municipal dia 17 de agosto.

ESTADO

Desembargador atende a pedido do Estado e determina continuidade do concurso para ingressos de novos policiais na Polícia Militar do Rio Grande do Norte

Comissão aprova convite para 3R Petroleum explicar altas constantes nos preços dos combustíveis no RN em audiência Pública na Assembleia Legislativa do Estado.

Escola de Governo de Serra do Mel lança plataforma Online de capacitação para servidores municipais

Mais de 93% das tarefas de trabalho doméstico realizadas no Rio Grande do Norte são desempenhadas por mulheres

POLICIA

Jovem de 22 anos é executado a tiros dentro de residência nos Paredões, em Mossoró

“Queijada” é apontado como autor de uma tentativa de homicídio ocorrida em 2014, em Mossoró

Suspeito baleado em confronto com a Polícia Militar em São Rafael morre no Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró

NACIONAL

Bolsa Família: governo já cortou mais de 800 mil famílias unipessoais do programa.

Lula quer uma grande obra por estado no novo Pac, que será lançado hoje no Rio de Janeiro; “Tem notícia boa pela frente”, diz governadora Fátima Bezerra

Presidente do Equadro declara estado de exceção em função do assassinato do candidato a presidente Fernando Villavicêncio e reafirma que eleições estão mantidas