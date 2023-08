Congresso técnico reúne equipes e desportistas de Governador Dix-Sept Rosado

O evento reuniu representantes e mascotes das 13 equipes participantes da competição e desportistas em um momento de celebração do esporte amador dixseptiense, numa iniciativa pioneira da gestão do prefeito Dr. Artur Vale. O encontro contou ainda com apresentação cultural com Aine Daiane, homenagens aos campeões durante apresentação do histórico dos 30 anos do Campeonato Municipal e distribuição de diversos brindes, incluindo bolas e outros itens esportivos.