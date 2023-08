"A gente idealizou com muito carinho", diz Allyson sobre o Jovem do Futuro

A Aula Inaugural do Programa Jovem do Futuro aconteceu na manhã deste sábado, 12, no Centro de Exposição de Mossoró Enéas Negreiros (Expocenter), da Ufersa, com a presença dos estudantes, seus pais e autoridades locais. A iniciativa da Prefeitura de Mossoró, na gestão de Allyson Bezerra, objetiva garantir aos adolescentes de 15 a 18 anos formação cidadã e qualificação profissional para o mercado de trabalho. Durante os 4 meses de estudos aos sábados, vão receber uma bolsa de R$ 300,00. “Nós tivemos um programa idealizado justamente para essa juventude de 15 a 18 anos de idade, jovens que estão nas comunidades rurais, jovens que estão nos bairros de Mossoró, jovens que têm vulnerabilidade social, jovens que estão na rede pública de ensino, matriculados”, diz o prefeito Allyson Bezerra.

Na manhã deste sábado, 12, o pavilhão do Centro de Exposição de Mossoró Enéas Negreiros, (Expocenter), da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa) se encheu de expectativa e entusiasmo para receber a aula inaugural do programa “Jovem do Futuro”. A iniciativa da Prefeitura objetiva garantir aos adolescentes de 15 a 18 anos formação cidadã e qualificação para o mercado de trabalho, além de bolsa no valor de R$ 300 por um período de quatro meses.

A estudante Evelyn Raquel, do 2º ano, da Escola Estadual Monsenhor Raimundo Gurgel, destacou a importância do programa para a capacitação profissional. “Eu estou muito animada porque eu queria fazer um curso para me especializar e entrar no mundo do trabalho bem informada. Além disso, com esse programa de atividades, eu adquiro conhecimentos e já posso também adicionar ao meu currículo esses cursos. Portanto, vai ser bem melhor para eu ingressar no mundo do trabalho. Já sobre o apoio financeiro, eu acho muito bom porque melhora os nossos estudos e o dinheiro pode ajudar a comprar mais materiais, e assim podemos nos qualificar ainda mais”, disse.





Pensando na qualificação educacional e profissional da juventude mossoroense, a Prefeitura de Mossoró dá mais um importante passo na promoção de oportunidades, auxiliando na caminhada desses jovens que não apenas enriquecerão os currículos, mas também nutrirão o espirito com valores fundamentais para a formação cidadã.

“Esse é um programa daqueles que a gente idealizou com muito carinho, com muita atenção a nossa juventude, a nossa juventude que precisa de trabalho, de oportunidade, de estudar, a nossa juventude que precisa chegar até a universidade, a nossa juventude que precisa realmente ter o apoio da Prefeitura de Mossoró. Então, esse é um programa inovador, esse é um programa inédito, idealizado na nossa cidade de Mossoró e que hoje tem sua aula inaugural. Nós tivemos um programa idealizado justamente para essa juventude de 15 a 18 anos, jovens que estão nas comunidades rurais, jovens que estão nos bairros de Mossoró, jovens com vulnerabilidade social, jovens que estão na rede pública de ensino, matriculados, estudando e que agora vão poder também ter uma bolsa no valor de 300 reais por mês, além de toda capacitação que a gente vai ofertar”, ressaltou o prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra.





O “Jovem do Futuro” tem o intuito principal de preparar os jovens para o mercado de trabalho, nas mais diversas áreas e profissões, com foco na geração de emprego e renda, além de trabalhar a inclusão social para reduzir os impactos das expressões da questão social na vida desses adolescentes.

De início, o programa capacitará mil jovens da rede pública de ensino, por meio de aulas, seminários, palestras e cursos do “Mossoró Capacita”. A duração será de quatro meses e os alunos matriculados receberão uma bolsa de R$ 300,00. O público-alvo foram alunos de 15 a 18 anos inscritos no Cadastro Único.

“É um momento de muita felicidade, porque não só os estudantes, os adolescentes estão aqui, mas as suas famílias. O programa Jovem do Futuro, é mais do que um programa voltado para os jovens e adolescentes, é um programa para a família mossoroenses. As famílias estão felizes com a concretização de um sonho, o qual é o Jovem do Futuro. E esse momento é uma espécie de apoteose da conquista que foi pela sua trajetória, pela sua dificuldade, implementar um programa com mil jovens, um programa nunca antes visto na história do Mossoró, e o maior programa voltado para a juventude da história de nossa cidade”, frisou o secretário de Assistência Social, Erison Natécio.

Maria de Fátima, avó da Nicole Letícia, do 7º ano, da escola Caic do Abolição 4. “É gratificante, viu? uma oportunidade e tanto. É uma iniciativa pra lá de boa para todos os nossos adolescentes, não tem nem como explicar. E pra mim, estar aqui trazendo minha neta, é muita emoção. É o sonho dela poder engajar em alguma coisa, em um curso, procurar uma profissão, enfim, é mais que um sonho de todo adolescente, por isso, estou muito feliz, só tenho a agradecer”, enfatizou.