MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 14/08/2023

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Adriana Mendes

MOSSORÓ



Secretário estima em cerca de 10 milhões em negócios durante os quatro dias de Festa do Bode 2023

"A gente idealizou com muito carinho", diz prefeito Allyson Bezerra na aula inaugural do programa Jovem do Futuro.

Mossoró Cidade Junina movimentou R$ 291 milhões em 2023, aponta estudo da UERN

Poço da CAERN no Abolição I ainda não está colocando água no sistema que abastece Mossoró

ESTADO

Governo Estado envia projeto de lei a Assembleia prevento bolsa para estudante que não abandonar a escola

Novo PAC prevê investimento de R$ 45 bilhões no RN nos próximos 4 anos; Duplicação da BR 304 está entre as obras

Ministro vem ao RN para assinar ordem de serviço de duplicação da BR-304

POLÍCIA

Sistema de reconhecimento facial identifica dois foragidos de justiça na Festa do Bode, que foram presos e conduzido ao Sistema Prisional

Acusado de assassinar empresário em Baraúna é preso na Bahia

Um dos acusados de matar o soldado Ildonio, em Caraúbas, é preso na Paraíba transportando 11 kg de super maconha

Polícia registra assassinato em Campo Grande, Pau dos Ferros e Caraúbas durante o final de semana

Motociclista de Severiano Melo cai em buraco na BR-405 e morre, em Itaú

Choque entre dois caminhões deixa motorista morto na BR 304, em Assu

NACIONAL

STF começa a julgar nesta segunda as primeiras 70 denúncias contra acusados dos atos golpistas

"A Petrobras voltou", diz Jean Paul Prates durante lançamento do PAC, anunciando que a estatal vai investir R$ 300 bilhões nos próximos 4 anos

FGTS levou calote de R$ 2 bilhões de crédito da Caixa criado durante governo Bolsonaro