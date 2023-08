MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 16/08/2023

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Adriana Mendes

MOSSORÓ

Prefeito detalha logo mais às 9 horas no Teatro Municipal o primeiro pacote de mais de 30 obras do “Mossoró Realiza”

PMM divulga no Diário Oficial nova lista de selecionados para o Residencial Mossoró III pelo “Minha Casa Minha Vida”

Contribuição da adutora Jerônimo Rosado será ampliada para as Abolições I, II e Santo Antônio; estabilidade no abastecimento depende do pleno funcionamento do poço 11

Novo PAC prevê construção da BR do cajueiro, adutora Apodi-Mossoró, conclusão das creches iniciadas há dez anos, saneamento básico 370 casas do Minha Casa Minha Vida

ESTADO

Ministro de Minas e Energia diz que “apagão” foi provocado por “eventos concomitantes”; um deles ocorreu no Ceará e pediu que a Polícia Federal e ABIN investigasse o caso com rigor

No Estado, 800 mil pessoas de 123 cidades do RN foram afetados por interrupção de energia

Em Mossoró, geradores seguraram funcionamento de hospitais, maternidade e UPAS durante apagão

Petrobras reajusta preço da gasolina em 16,3% (0,41) e diesel em 25,8% (078) nas refinarias a partir desta quarta-feira; presidente da Petrobras diz que politica de preços continua eficiente

Preços dos combustíveis no Rio Grande do Norte não deve seguir o aumento da Petrobras; Nesta quinta, a 3R Petroleum divulgará novo balanço (Áudio)

IBGE publica novo edital de concurso com 325 vagas de agente e supervisor; remuneração de até R$ 5,1 mil

POLÍCIA

PRF apreende cocaina avaliada em um milhão com dois suspeitos quando trafegava pela BR 304 em Mossoró

PC prende suspeitos de integrarem organização criminosa responsável por 11 homicídios em Apodi.

“Velocidade Máxima”: PRF inicia operação de fiscalização de velocidade no RN (video).

Governo convoca 250 agentes, 50 delegados e 100 escrivãs aprovados no concurso da Polícia Civil do Rio Grande do Norte para curso de formação.

ESTADO

IFRN e Câmara Municipal de Serra do Mel vão oferecer 100 vagas para capacitação na área de energia com bolsa de 400 reais

CAERN investe 1 milhão em para dobrar capacidade de armazenamento de água em Portalegre

“Chegada da Shein ao Estado traz uma expectativa significativa de incremento na economia local”, diz deputado Francisco, da região Seridó

Taxa de desocupação cai no RN, mas ainda é a 7ª maior do país