MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 18/08/2023

MOSSORÓ



Audiência Pública: Prefeitura demostra que estado deve R$ 117,9 milhões do a Mossoró e secretário do Tesouro Estadual reconhece que deve 55 milhões e que não tem como pagar de imediato

Lei 194 de Bolsonaro para reduzir ICMS dos combustíveis retirou R$ 377 milhões do Estado e R$ 7,7 milhões de Mossoró em 5 meses de 2022

Secretária Municipal aponta que devido a não regularidade nos repasses do Estado, prefeitura de Mossoró está sendo obrigada a acionar a Justiça exatamente porque está sendo acionada com processos milionários

Secretário Kadson Eduardo demonstra categoricamente que a Prefeitura de Mossoró não deve R$ 36 milhões a CAERN

Obras do Mossoró Realiza começa pela Rua do Apae no Abolição e pela Rua Luis Colombo, que corta os bairros Santo Antônio, Bom Jardim e Barrocas

Mais de mil produtores rurais de Mossoró receberam isenções e benefícios rurais em 2023.

Sai a lista de convocados para a Secretaria Municipal de Educação de Mossoró

Com novo aumento da 3R no RN, litro da gasolina salta para quase R$ 6,30 nos postos de Mossoró

ESTADO

Estrada do Cajueiro está entre as obras do novo Pac do Governo Federal

RN receberá projeto-piloto de lavanderias ecológicas coletivas para mulheres rurais

Atendimento aos casos de ortopedia será ampliado no Rio Grande do Norte com o incremento de 35 leitos.

Sudene libera R$ 48,7 milhões para parques de energia renovável no RN

ALRN realiza Sessão Solene para Instalação da Procuradoria Especial da Mulher

POLICIA

PF cumpre mandados de busca em Mossoró para investigar ameaça terrorista contra ministro do STF

Mais um preso de Justiça é assassinado em Mossoró; Desta vez foi nos Três Vinténs, sexta conduta violenta letal e intencional em apenas 4 dias em Mossoró

Investigado por estupro é preso em Touros após mandar mensagem para a vítima desafiando a justiça

Polícia prende três suspeitos de tráfico de drogas e homicídios em Pau dos Ferros

NACIONAL

Delgatti diz que Bolsonaro prometeu indulto em troca dele assumir autoria de grampo contra Moraes; Ao encarar o senador Sérgio Moro, o acusou de ser um criminoso contumaz

Com sepoimento de Delgatti na Polícia Federal e na CPMI, somando com novas revelações prometidas por Mauro Cid, parlamentares de oposição pedem prisão do ex presidente Bolsonaro

OMS pede 45 dias para concluir apuração técnica do que teria causado apagão no Brasil; Polícia Federal e ABIN já entraram nas investigações

Cantora, pastor e influenciadores estão entre suspeitos presos por financiar atos do 8/1