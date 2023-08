MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 22/08/2023

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Adriana Mendes

MOSSORÓ

Prefeitura substituiu o paralelepípedo por tijolos de cimento no pavimento das ruas de Mossoró; investimento é de 10 milhões e beneficia 27 ruas de três bairros

Secretaria de Desenvolvimento Econômico realiza o Primeiro Feirão da Empregabilidade” com oferta de mais de 350 vagas de emprego

Serviços Urbanos se antecipa no trabalho de limpeza dos canais, bueiros e galerias para reduzir inundações nas casas durante inverno do próximo ano

Programa de Parcelamento Incentivado da Secretaria de Tributação de Mossoró vai até 31 de agosto; mais de 2,3 mil contribuintes aderiram ao programa

Com apoio da Prefeitura, “MPRN procura se aproximar da população realizando a quinta edição do programa “Perto de Você” em Mossoró

Em leilão, DETRAN vende 25 lotes de carros e motos e 91 de sucatas que estavam em depósitos de Mossoró

ESTADO

Em visita ao RN, Ministro Camilo parabeniza investimentos em educação feitos pelo Governo do Estado e destina 80 milhões para concluir escolas da educação básica nos municípios do Rio Grande do Norte

Ministro do Desenvolvimento Regional, Waldez Góis, sobrevoa as Barragens de Oiticica, em Jucurutu, e Passagem das Traíras, em Jardim do Seridó. Ele assegurar recursos do no PAC para concluir Oiticicas e fazer reparos em Passagem das Traíras

Custo do metro quadrado no RN aumentou 3,85% em 2023, segundo levantamento do Sinduscon

POLÍCIA

Fábrica de produtos de limpeza pega fogo nas margens da BR 304, perto do antigo Puxa Boi, e fica totalmente destruída

Acusado de matar no bairro Nova Betânia, em guerra de facção em Mossoró, senta no banco dos réus nesta terça-feira

“Bibi da Carroça” é condenado a 17 anos e 8 meses de prisão pelo homicídio de Geanne

Polícia aponta que miliciano matou jovem e tentou contra vida de outro no bairro Rincão apenas para mostrar que manda na região. Polícia elucida o caso e divulga a foto do suspeito, com pedido de ajuda para localizá-lo e prendê-lo.

NACIONAL

Tribunal Regional Federal da 1ª Região inocenta a ex-presidenta Dilma Rousseff do crime de “pedalada fiscal” que a tirou do poder em 2016

Gasolina nas refinarias privatizadas custa em média 11,7% mais cara do que nas refinarias da Petrobras, aponta OSP

Justiça Federal condena Walter Delgatti a 20 anos de prisão por comandar invasão de celulares das autoridades da Lava Jato

Confiança nas Forças Armadas cai entre os brasileiros; maior queda entre ex-eleitores de Bolsonaro