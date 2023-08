MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 23/08/2023

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Adriana Mendes







MOSSORÓ

Expofruit 2023 começa nesta quarta-feira, em estrutura montada, na Estação das Artes Eliseu Ventania, no Centro de Mossoró

Governadora Fátima Bezerra assinam ordem de serviço para reformar o Hospital Regional Tarcísio Maia nesta quarta-feira

Cidade Atacadão será inaugurado no final do mês; expectativa é que sejam gerados mais de 250 empregos diretos.

Enquanto prepara concurso, Prefeitura realiza Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária e cadastro de reserva para atuar na Semasc

Secretaria de Agricultura chega com curso de tratorista para os agricultores do Assentamento Favela

Mossoró terá pontos de vacinação contra a raiva nesta sexta e sábado

ESTADO

Governo Federal assegura R$ 6,5 bilhões em recursos para infraestrutura hídrica previsto no PAC do RN e o Governo do Estado assina pacto pela Governança das Águas

Protesto : Dia 30, 115 prefeituras no Rio Grande do Norte vão fechar as portas contra queda das receitas do Fundo de Participação dos Municípios

Abertas inscrições para processo seletivo de professores para a Rede Estadual de Ensino; salários de até R$ 4,4 mil

Inmet alerta para onda de calor em 42 cidades do Oeste do Rio Grande do Norte

POLÍCIA

"Recebemos ajuda até de onde não esperávamos”, relata sócio de fábrica de sabão que pegou fogo ao MOSSORO HOJE

Período mais seco propicia aumento de casos de fogo em vegetação no Rio Grande do Norte; Bombeiros aponta medidas preventivas

Polícia conclui que MILICIANO matou jovem e tentou contra vida de outro no bairro Rincão apenas para mostrar que “manda” na região. Polícia elucida o caso e divulga a foto do suspeito, com pedido de ajuda para localizá-lo e prendê-lo

NACIONAL

Bolsonaro é intimado a depor na Polícia Federal sobre ordem para empresário disparar 'ao máximo' fake news

Polícia Federal abre inquérito para investigar se houve sabotagem causou apagão que começou no Ceará

Congresso aprova nova regra fiscal e põe fim a teto de gastos que já durava seis anos

Notificações de zika vírus aumentam no país em relação a 2022

Voa Brasil está marcado para iniciar no final de agosto, diz ministro

STF reconhece LGBTfobia como crime de injúria racial

Produção de petróleo continua pelas próximas duas décadas e AGU abre caminho para Petrobras perfurar poço experimental na Margem Equatorial