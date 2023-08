Maternidade Almeida Castro: documentário conta transformação após intervenção judicial. O objetivo da produção é mostrar a superação da da maternidade, localizada em Mossoró, após anos de muito trabalho, que só foi possível após uma Ação Civil Pública, movida pelo CREMERN, juntamente com a colaboração e sensibilidade das entidades do poder judiciário, como a Justiça federal, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual e o Ministério Público do Trabalho. Atualmente, o Hospital Maternidade Almeida Castro realiza mais de 600 partos por mês e 1.500 atendimentos gerais. O documentário pode ser conferido no canal do CREMERN no Youtube.

O Hospital Maternidade Almeida Castro, em Mossoró, tem uma história de superação que poucos conhecem e que está sendo contada por meio de um vídeo documentário feito pelo Conselho de Medicina do Rio Grande do Norte (CREMERN).

O objetivo da produção é mostrar para todos a superação da instituição, após anos de muito trabalho, que só foi possível após uma Ação Civil Pública, movida pelo CREMERN, juntamente com a colaboração e sensibilidade das entidades do poder judiciário, como a Justiça federal, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual e o Ministério Público do Trabalho.

O documentário está disponível no canal do CREMERN no Youtube. Veja AQUI.

Em 2014, a instituição (antes conhecida como Casa de Saúde Dix-sept Rosado) passou por um momento crítico e chegou a ser fechada, deixando a especialidade de ginecologia, obstetrícia e pediatria de Mossoró e região ficarem totalmente desamparadas, com pacientes sendo transferidos para atendimento na cidade de Russas (CE).

Na época, o número de mortes de gestantes e recém nascidos, além da total falta de assistência, viraram notícias na imprensa. Foi a partir daí que o CREMERN moveu uma ação junto à Justiça Federal.

Através de uma decisão conjunta, anunciada pelo Juiz Federal Orlan Donato Rocha, aconteceu a intervenção, com a formação de uma junta administrativa designada pela Justiça.

No documentário, feito por depoimentos de médicos, interventora, jornalista e pacientes, toda trajetória de superação do Hospital Maternidade Almeida Castro é revelada, comprovando a sua atual capacidade de atendimento e os avanços da Saúde ginecológica, obstétrica e pediátrica para a população de Mossoró e região vizinha.

Atualmente, o Hospital Maternidade Almeida Castro realiza mais de 600 partos por mês e 1.500 atendimentos gerais. O número de funcionários passou de 280 para 1.200 colaboradores (direta e indiretamente).

Ao todo são 17 leitos de UTI Neonatal, 15 leitos de Unidade Intermediária Convencional, 17 leitos de Unidade de Cuidados Intermediário Canguru, além de 70 leitos de alojamentos comuns.

“É muito gratificante ver a nossa Ação Civil Pública resultar em um benefício muito grande para a população. Isso mostra a atuação do Conselho em defender a classe médica, garantindo uma atuação de qualidade dos profissionais, além de prestar um serviço que garanta uma saúde digna para sociedade”, comenta Dr. Marcos Jácome, presidente do CREMERN.

O documentário, elaborado pela Assessoria de Comunicação do CREMERN, tem como participantes: Dr. Marcos Jácome (presidente), Dr. Marcos Lima de Freitas (ex-presidente e atual secretário geral), Dr. Jeancarlo Cavalcante (ex-presidente e atual vice-presidente do CFM), Dr. Manoel Nobre (Delegado do CREMERN em Mossoró), Dr. Inavan Silveira, Dr. Maxwell Souza (Pediatra), Larizza Queiroz (Interventora), Cézar Alves (Jornalista) e as pacientes Rosivânia Silva e Márcia Maria.