MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 28/08/2023

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Adriana Mendes

MOSSORÓ

Moradores se revoltam com falta de água no final de semana na região dos loteamentos Jardins do Redenção, Arizona e Isla Verde

Vazamento na Adutora Jerônimo Rosado se deu em função de uma tentativa de instalar um desvio de água; “problema já foi sanado”, informa CAERN

Secretaria de Agricultura regulariza abastecimento do Cheiro da Terra e instala dessalinizador no Arisco II

Prefeitura de Mossoró antecipou o salário dos servidores sexta-feira, dia 25, injetando mais de 22 milhões na economia de Mossoró

Mossoró realiza: Prefeito acompanha chegada do asfalto na Rua Francisco Holanda, no Grande Alto São Manoel. Sábado o gestor acompanhou o terceiro dia de aulas do Programa Jovem do Futuro em escola do Abolição IV: “A turma está aprendendo sobre matriz Swot, diz Allyson

Prefeitura de Mossoró oferta atendimento médico em neuropediatria no Centro de Reabilitação Benômia Maria Rebouças.

Inscrições para o projeto “Jovem Promessa da Ginástica” começam nesta segunda-feira no Ginásio Municipal

Ex-vereador e servidor público Genivan Vale vai assumir a presidência em Mossoró do PL, partido do senador Rogério Marinho

ESTADO

Cavalgada em Pau dos Ferros homenageia vaqueiro Aluísio Diógenes e Rita de Cássia, autora da Saga do Vaqueiro

Governo do RN propõe à ALRN um novo projeto de Refis com descontos de até 99% em juros e multas

Senador Styvenson fiscaliza aplicação de emendas, inaugura UBS em Caicó e recebe o título de cidadão caicoense

Secretaria de Administração Penitenciária instala detectores de metais em todas as unidades prisionais do Rio Grande do Norte

Municípios do RN têm 4,5 bilhões em dívidas com a previdência

Exportação de frutas do RN deve crescer até 15% na safra 2023/24

Governadora Fátima Bezerra pediu ao ministro Waldez Gois para acrescentar 25 km no projeto da Estrada do Melão, interligando assim, ao Estado do Ceará

Governo e prefeituras do RN recebem R$ 56 milhões para complementar pagamento do piso nacional da enfermagem

POLÍCIA

Tentativa de feminicídio: Após discussão em parada de ônibus, marido atira na esposa no bairro Costa e Silva em Mossoró foge.

Registros de violência doméstica crescem 29% no RN, aponta a Sesed

Operação SHAMAR: 10 presos por violência doméstica no Rio Grande do Norte em apenas uma semana de trabalho

Motorista atropela ciclista na Avenida Presidente Dutra e foge sem prestar socorro. Vitima foi socorrida em estado grave para o HRTM.

Só este ano, três grandes incêndios destruíram duas fábricas e uma loja de eletrodomésticos

Polícia civil registra homicídios nas cidades de Areia Branca, Umarizal , Major Sales e Alto do Rodrigues

Mulher de 36 anos morre ao desviar de buracos e colidir com caminhão na BR 405, em São Francisco do Oeste, perto de Pau dos Ferros

Rodrigo Sá de Oliveira assume o comando da Delegacia da Polícia Federal em Mossoró

NACIONAL

Com voto de Zanin, STF fixa que guarda municipal integra sistema de segurança pública

Justiça Federal determina retomada urgente de programa de distribuição de água no Nordeste

Moraes proíbe Mauro Cid de se comunicar com Bolsonaro e Michelle

AGU desarma alegação central do IBAMA contra a exploração de petróleo na Margem Equatorial e cria grupo de trabalho para agilizar obras do PAC