Força-tarefa prende líderes de Facção que atuava na Região Oeste do RN. As prisões aconteceram nesta quarta-feira (30), no âmbito da operação Factionis. A operação é produto de cooperação interagências, com a participação da Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Penal Federal. Cerca de 110 policiais cumprem oito mandados de busca e apreensão e oito mandados de prisão, nos bairros Santo Antônio, Barrocas, Ilha de Santa Luzia e Redenção, em Mossoró. Os coordenadores da ação policial acreditam que as prisões realizadas irão contribuir para a diminuição dos crimes violentos cometidos no município de Mossoró.

FOTO: DIVULGAÇÃO/PF