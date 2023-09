MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 31/08/2023

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Adriana Mendes

MOSSORO

Grupo Cidade abre nesta quinta a loja da Av João da Escóssia e prepara outra na Presidente Dutra; “Bom da economia e parceria com a Prefeitura”, diz Max Mendonça

Prefeito Allyson Bezerra enfatiza que a gestão está focada em gerar emprego e renda e comemora números do CAGED. Saldo geral foi de 1.291 postos de trabalho

“Empreendimento genuinamente mossoroenses”, diz Lawrence Amorim sobre a inauguração de mais uma loja do Grupo Cidade em Mossoró

Campanha de vacinação antirrábica segue até o dia 30 de setembro; veja pontos em Mossoró

UNIFUTURO inicia atividades com cursos de pós-graduação em Mossoró

Prefeitura informa que prazo para aderir ao programa de parcelamento incentivado termina nesta quinta-feira, dia 31 de agosto

Sindiserpum aciona o Tribunal de Justiça do Estado contra o ponto facultativo do dia 30; Desembargador nega liminar e decide a favor da Prefeitura de Mossoró

ESTADO

Lula visita obras de transposição do São Francisco no Rio Grande do Norte no final da tarde desta sexta-feira, em Luiz Gomes, no Alto Oeste Potiguar

Ministério Público do Rio Grande do Norte recomenda barrar pastoradores de carros nas ruas próximas as Praça de Eventos durante os shows da Finecap

Presidente da Assembleia Legislativa pede apoio da Bancada Federal para assegurar medidas de socorro aos municípios do Rio Grande do Norte

IDEMA realização audiência pública para ouvir a população antes de liberar instalação de 58 torres de energia eólica em Lajes, Cerro Corá, Fernando Pedroza, Santana do Matos e Bodó

POLICIA

Mais de 3.100 internos do Sistema Penitenciários do RN foram inscritos no Enceja PPL

Adolescente diz que matou idoso a facadas em Doutor Severiano “por curiosidade”

Polícia prende em Areia Branca mais um envolvido nos ataques ao RN ocorridos em março

Força-tarefa prende líderes de Facção que atuava na Região Oeste do RN

Homem assassinado dentro de casa de drinques em Assu

NACIONAL

Polícia Federal já tem provas suficientes para enquadrar Bolsonaro como chefe de organização criminosa; Bolsonaro, Michelle serão interrogados nesta quinta-feira

Brasil apresenta saldo positivo de 142.702 postos de trabalho em julho, no Rio Grande do Norte, Mossoró se destaca pelo quinto mês seguido

Câmara aprova desoneração fiscal da folha de 17 setores que mais geram empregos no País e diminui encargos para todas as Prefeituras do País; PL volta ao Senado