Bairro Belo Horizonte recebe ações do programa “Vida na Praça” neste domingo, 10

Lei municipal, o programa “Vida na Praça” desembarca neste domingo (10), às 17 horas, na praça Vinícius Bezerra, no bairro Belo Horizonte. A iniciativa é da Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude (SEMEJ) e parceria da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).



A atuação dos profissionais especialmente destacados pelo Município, permitirá à comunidade do bairro Belo Horizonte e região a iniciação esportiva, combate ao sedentarismo e cuidados com a saúde.



Na oportunidade a população do bairro e adjacências terá acesso gratuito a atividades como aula de dança, funcional, recreação para crianças e exercícios de mobilidade. Além disso, o programa disponibilizará serviços de aferição de pressão arterial, verificação de glicemia e vacinação.