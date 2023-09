Oposição em Alexandria define sair com chapa única na próxima eleição municipal

A definição se deu nesta sexta-feira, dia 8, em reunião no Sítio Piató, do ex-prefeito José Bernadino, de Alexandria; Além do anfitrião, José Bernardino, o ex-prefeito Alberto Patrício, ex-vereador Lobão, a advogada Klarissa Ferreira, empresária Aline e Berguinho, o médico Dr. David Abrantes e vereador Alan Oliveira. Estas lideranças caminham com seus familiares. Pelo bloco de situação, ainda não tem um novo definido para concorrer ao pleito. A prefeita Jeane Saraiva Ferreira se mostra concentrada na condução do município.

Representantes de vários partidos que compõem o bloco de oposição no município de Alexandria, no alto oeste do Rio Grande do Norte, se reuniram na noite desta sexta-feira (8), no Sítio Piató, propriedade do ex-prefeito José Bernadino, para dá os primeiros passos sobre a próxima campanha. Terá chapa única.

Pelo lado da situação, ou seja, o governismo, ainda não existe um nome pré-definido para concorrer ao pleito, o que deve acontecer nos próximos meses. A prefeita Jeane Saraiva Ferreira tem comentado pouco sobre o assunto, demonstrando concentração na administração municipal.

Já oposição, o quadro é diferente. Hoje já existe uma união do grupo, o que foi demostrado publicamente e agora com a presença de mais integrantes à casa do ex-prefeito José Bernadino, no Sítio Piató, para concorrer ao posto de gestor da Prefeitura de Alexandria.

De forma efetiva e clara a oposição terá candidato único e outros nomes também virão somar nesta união. A estratégia do grupo é não escolher os nomes sem ouvir todos os segmentos e o povo de Alexandria.

Até a convenção no próximo ano, vários encontros serão promovidos, tudo para ocupar espaço, fomentar o debate de propostas e soluções aos problemas comuns, sem agressão, presando sempre pelo respeito e pelo debate sadio e produtivo.

A vice-prefeita Rosângela Patrício estava em uma viagem, mas Alberto representou a família. O ex-prefeito Dr. Ney Rossatto e a dentista Dra. Rossania também justificaram ausência. Assumem compromisso de caminhar com o bloco de oposição.