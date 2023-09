Assessoria diz que o deputado Hermano Morais permanece estável e consciente. O parlamentar foi internado no sábado (9), em Recife/PE, após ser diagnosticado com um aneurisma cerebral. A última informação repassada por sua assessoria afirma que Hermano Morais passou por um procedimento endovascular, que identificou uma má-formação arteriovenosa cerebral. Ele será submetido a novo procedimento, ainda sem data definida.

O deputado estadual Hermano Morais, do Partido Verde, foi internado na noite do sábado (9), no município de Recife/PE, diagnosticado com um aneurisma cerebral.

Hermano estava passando o feriado prolongado com a família, na capital pernambucana, quando sentiu-se mal e buscou atendimento médico.

De acordo com sua assessoria, neste domingo (10), o deputado passou por um procedimento endovascular, que identificou uma má-formação arteriovenosa cerebral, causadora dos sintomas neurológicos.

“Hermano seguirá internado e passará por novo procedimento em breve”, informou a assessoria por meio de uma publicação nas redes sociais do deputado.

A equipe ainda informou que Hermano continua “estável e consciente e agradece as orações e energias positivas”.

Também por meio das redes sociais, a governadora Fátima Bezerra desejou rápida recuperação ao deputado. “Daqui do Seridó desejando uma plena e breve recuperação ao deputado Hermano Morais. Vai dar tudo certo, amigo”, escreveu ela.