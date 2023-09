João Gomes, Roberta Sá e Alexandre Pires se apresentam no Festival do Atum, em Areia Branca. O evento acontecerá nos dias 22, 23 e 24 de setembro, na Praia de Upanema. Antes dos shows, os visitantes terão à disposição o corredor gastronômico ofertando pratos e iguarias a base do atum. Os restaurantes participantes de Areia Branca já atuam com os turistas e, além deles, estabelecimentos de outras cidades estarão presentes atraídos pela oportunidade de exibir comidas diferenciadas com o alimento rico em nutrientes, saudável e saboroso que se tornou favorito global. O Festival do Atum do Rio Grande do Norte proporcionou a Areia Branca, no ano de 2019, o título de Capital Estadual do Atum concedido pela Assembleia Legislativa do RN.

A 4ª edição do Festival do Atum do Rio Grande do Norte – De Areia Branca para o mundo – será realizada nos dias 22, 23 e 24 de setembro, mais uma vez na Praia de Upanema, tendo como atrações musicais os cantores João Gomes, Roberta Sá e Alexandre Pires.

Antes dos shows, os visitantes terão à disposição o corredor gastronômico ofertando pratos e iguarias a base do atum. Os restaurantes participantes de Areia Branca já atuam com os turistas e, além deles, estabelecimentos de outras cidades estarão presentes atraídos pela oportunidade de exibir comidas diferenciadas com o alimento rico em nutrientes, saudável e saboroso que se tornou favorito global.

Na abertura do evento, diariamente às 19 horas, haverá a degustação gratuita dos pratos por tempo limitado. Em seguida, a praça de alimentação, om capacidade para 300 pessoas, fica à disposição para quem desejar se alimentar acompanhando uma boa música ao vivo.

Ao final do calçadão, o visitante encontrará o palco para as apresentações musicais que, a exemplo das duas edições anteriores realizadas nos anos de 2018, 2019 e 2022, contemplam um estilo musical que vai do forró, ao clássico da MPB encerando com samba e pagode.

O Festival do Atum do Rio Grande do Norte proporcionou a Areia Branca, no ano de 2019, o título de Capital Estadual do Atum concedido pela Assembleia Legislativa do RN. O evento contempla todas as idades, o que inclui o Espaço Kids onde o mascote “Tum Tum” vai brincar com as crianças.

Iraneide Rebouças – Prefeita de Areia Branca

“Temos a satisfação de realizar, por mais um ano, esse evento que já faz parte do calendário de eventos do nosso município e do estado. A cada edição a estrutura aumenta, a participação de visitantes dobra e as potencialidades econômicas de Areia Branca são conhecidas por todo o mundo, não é a toa que chamamos de Festival do Atum do Rio Grande do Norte – De Areia Branca para o mundo”, disse a prefeita de Areia Branca, Iraneide Rebouças, ao complementar, “Temos certeza que vamos repetir o sucesso dos anos anteriores e as pessoas terão a oportunidade de conhecer novos pratos preparados com o atum que faz bem ao coração, ao cérebro e ao sistema imunológico”.

Programação 2023

Dia 22 – Sexta-feira

21 horas – Bota Pra Torar

23 horas – João Gomes

Dia 23 – Sábado

21 horas – Sambloco

23 horas – Roberta Sá

Dia 24 – Domingo

21 horas – Koisa Nossa

23 horas – Alexandre Pires

POTENCIAL ECONÔMICO DO ATUM

O Nordeste responde por 60% da produção de Atum do Brasil, e o Rio Grande do Norte por 70% da produção da região e 85% das exportações nacionais – o que lhe traz um protagonismo natural.

Areia Branca é o ponto ideal de captura e distribuição do atum do estado, quiça do Brasil, por razões que vão da cultura da pesca (deprimida pela lagosta) até a proximidade das áreas de cardume, para se ter uma ideia, um barco sai de Areia Branca alcança esses locais com até 200 milhas de viagem, enquanto outros países viajam mais de 2000 milhas.

Hoje, a atividade tem uma rede geradora de 4 mil empregos. Nos últimos anos, a frota subiu para mais de 60 barcos e é o enorme potencial de expansão em toda a cadeira produtiva. Por isso, a Prefeitura de Areia Branca passou a tratar a pesca do atum como uma atividade estruturante do município e do estado.