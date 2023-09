PSDB de Natal mostra força e filia vários pré-candidatos a vereador

O movimento político que os tucanos fizeram neste sábado (16), na Câmara Municipal do Natal foi digno de uma convenção partidária onde fica demonstrada a força do partido para as eleições de 2024. O vereador Klaus Araújo, que vem coordenando uma forte nominata com pré-candidatos de todas as zonas da capital, afirmou que o partido será protagonista nas Eleições 2024. Vários nomes assinaram a ficha do PSDB, entre os principais nomes está Bruno Giovani (Blog do BG), que se mostra como um dos mais fortes hoje na capital.

Além dos cinco novos vereadores da sigla, a Convenção foi prestigiada pelo presidente regional, deputado Ezequiel Ferreira, que também preside a Assembleia Legislativa.

O deputado federal Paulinho Freire (União Brasil), que articula o apoio do partido, e o deputado Ubaldo Fernandes (PSDB), que foi um dos mais votados em Natal, na última eleição com quase 14 mil votos. O presidente estadual do Cidadania, ex-deputado Wober Júnior, e o presidente da Câmara Municipal do Natal, vereador Ériko Jácome.

"Para um partido crescer tem que ter respaldo. E estamos aqui reafirmando que o PSDB terá carta branca para as Eleições 2024. Vamos fazer como no interior, o PSDB da capital também será protagonista”, discursou Ezequiel.

"Estamos felizes em ter o respaldo para fazer o PSDB crescer. Aqui hoje assinaram a ficha diversas lideranças e nomes fortes para 2024. Vamos juntos fazer o maior partido da capital", frisou Klaus Araújo.

Antes dos discursos, Ezequiel e Klaus abonaram várias filiações de pré-candidatos a vereador. Mulheres como Elizângela Rosendo, Pastora Celeste, Amanda Costa, Professa Thaysa, Gal Guarapes, Pastora Marta, Mércia Dantas, Adrylla Fernandes, Maria Carvalho e outras. Também assinaram a ficha, Renan Barão, Bambam, Gilvan Balada, Jeferson Hasille, Godeiro, Eliel do Gás, Joquinha, Chico Ambulante, dentista Bruno Araújo, Nildo Ângelo e Giann Oliveira, Master Chef.

O comunicador Bruno Giovanni, que há anos trabalha no rádio e tem um blog de forte repercussão, também assinou a ficha do partido. Seu nome vem sendo lembrado para concorrer à Prefeitura do Natal. Bruno lembrou que foi presidente da Juventude do PSDB em 1998. "O PSDB foi meu primeiro partido", lembrou.