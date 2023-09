MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 18/09/2023

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque

Mossoró

"Mossoró Limpa": Prefeitura realiza Drive Thru de recicláveis no bairro Abolição II

Bombeiros capturam jiboia de três metros no quintal de uma casa na Ilha de Santa Luzia

Prefeitura de Mossoró revitaliza sinalização de trânsito e espaços de estacionamento do centro da cidade

Prefeitura realiza mutirão de ultrassonografia com atendimento a 100 usuários do PAM

Prefeitura de Mossoró incentiva capacitação de trabalhadores do SUAS

Prefeitura realiza encontro com participantes do programa “Jovem do Futuro”

Estado

Em Apodi, vereador aprova lei dizendo que é em benefício dos animais e verdade previa até sacrifício de animais sem tutor

Ministro Wellington Dias anuncia investimento de R$ 5 bilhões no RN

Máquina entregue pelo governo em Apodi pode processar até uma tonelada de algodão por dia

Secretário diz em audiência da ALRN que não haverá taxação da água bruta no Seridó

Energias renováveis: Idema promove Audiências para implantação de Complexo Eólico e Solar em Lajes, Assú e Mossoró.

Mandato de Jean Paul Prates destinou R$ 3 milhões para assistência social do RN

Policia

Suspeito de abusar sexualmente de crianças em Porto do Mangue é preso em Pendências

Angicano é encontrado morto com cortes na garganta em Olho D’Água do Borges

Mototaxista é morto por desconhecido em via pública de Areia Branca

NACIONAL

Bimotor cai e mata 14, sendo 12 turistas de Brasília que havia ido pescar no Amazonas

Presidente da Petrobras se nega a receber presente em ouro de ministro da Arábia Saudita