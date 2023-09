Desenrola Brasil: nova fase vai parcelar dívidas até R$ 5 mil e exigirá conta no gov.br

Poderão participar desta etapa pessoas com renda de até 2 salários mínimos, ou que sejam inscritas no CadÚnico. Conta gov.br é gratuita e permite comprovar a identidade do cidadão. Desenrola Brasil é um projeto criado pelo Governo Federal para que cidadãos consigam renegociar suas dívidas. O programa foi anunciado em junho de 2023 pelo Ministério da Fazenda e prevê beneficiar cerca de 70 milhões de brasileiros endividados.

A nova fase do programa Desenrola Brasil, lançado pelo governo federal, terá início nas próximas semanas. Desta etapa, poderão participar pessoas com renda de até 2 salários mínimos, ou que sejam inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), com dívidas até R$ 5 mil.

Desenrola Brasil é um projeto criado pelo Governo Federal para que cidadãos consigam renegociar suas dívidas. O programa foi anunciado em junho de 2023 pelo Ministério da Fazenda e prevê beneficiar cerca de 70 milhões de brasileiros endividados.



Para participar, os interessados devem obrigatoriamente se inscrever no gov.br. Sem esse cadastro, não é possível acessar o sistema para realizar a renegociação.



A conta gov.br é gratuita e permite comprovar a identidade do cidadão. No caso do Desenrola, os devedores terão de habilitar contas de nível Prata ou Ouro.

Confira o passo a passo para fazer a conta no gov.br



1- acessar o portal www.gov.br

2- selecionar "Entrar com gov.br”

3- digitar o CPF e clicar em “Continuar” – nessa etapa é possível criar ou alterar a conta

preencher formulário com dados pessoais.



Alcançar o nível Prata pode ser feito de três maneiras. Através da:

validação facial pelo aplicativo GOV.BR para conferência da foto junto à Carteira de Habilitação (CNH); validação dos dados pessoais via internet banking de um banco credenciado. As instituições financeiras credenciadas são: Banco do Brasil, Banrisul, Bradesco, Banco de Brasília, Caixa Econômica, Sicoob, Santander, Itaú, Agibank, Sicredi e Mercantil do Brasil, ou validação dos dados com usuário e senha do Sistema de Gestão de Acesso (SIGEPE), caso seja um servidor público federal.



O nível Ouro é obtido por meio da:



validação facial pelo aplicativo GOV.BR para conferência da sua foto nas bases da Justiça Eleitoral, ou

pela validação dos seus dados com Certificado Digital compatível com ICP-Brasil.

Próximas etapas do Desenrola



No último dia 12, terminou o prazo para bancos, varejistas, companhias de água, saneamento e energia, entre outros, aderirem ao programa Desenrola e informarem as dívidas que desejam renegociar. De acordo com o Ministério da Fazenda, 924 empresas se inscreveram no Desenrola.